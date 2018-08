Belgicko chystá ráznejšie opatrenia proti tranzitujúcim migrantom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. augusta (TASR) - Belgický minister vnútra Jan Jambon predstavil v pondelok nové opatrenia vlády proti migrantom tranzitujúcim cez krajinu, ktorých súčasťou budú aj policajné kontroly vo vlakoch smerujúcich do a z Bruselu. Uviedla to agentúra Belga.Cieľom dodatočných opatrení je niekoľkokrát týždenne - s pomocou špeciálnych tímov - kontrolovať spoje najčastejšie využívané prevádzačmi. Ide hlavne o spoje medzi Bruselom a pobrežím Severného mora, ale aj o ďalšie linky, napríklad medzi Francúzskom a západným Flámskom.Podľa hovorcu ministerstva vnútra Oliviera Van Raemdoncka úrady chcú rozbiť "obchodný model", ktorý využívajú pašeráci ľudí z bruselskej železničnej stanice Gare du Nord. Tranzitujúcim migrantom pomáhajú, aby sa vlakmi dostali do blízkosti parkovísk nachádzajúcich sa pri hlavných cestách do Spojeného kráľovstva. Rezort vnútra v tejto súvislosti upozornil, že takzvaní "transmigranti" väčšinou nevedia o nebezpečenstvách a ťažkostiach, ktoré ich čakajú pri pokusoch o prekročenie Lamanšského prielivu.Ministerstvo sa rozhodlo posilniť policajné kontroly aj v blízkosti parkovísk, kde migranti oslovujú šoférov kamiónov za účelom ich prepašovania na britské územie.Ďalšie akcie budú zamerané na užšiu koordináciu medzi federálnou a miestnou políciou v provinciách, ktoré sú najviac vystavené prílevu migrantov. Okrem toho sa zintenzívnia konzultácie medzi políciou a lokálnymi prokuratúrami s cieľom zhromaždiť čo najviac informácií o fungovaní sietí pašerákov.Na týchto opatreniach sa bude podieľať aj Úrad pre cudzincov, ktorý v uzavretých centrách pre migrantov prioritne vyčlení kapacity na umiestnenie tranzitujúcich migrantov, zadržaných políciou.Nové opatrenia budú výsledkom medzirezortnej spolupráce, keďže ministerstvá vnútra a spravodlivosti vypracujú spoločný obežník, ktorý bude obsahovať jasné, praktické a zjednodušené pokyny pre vykonávanie policajných zásahov voči tranzitujúcim migrantom. Minister Jambon v tejto súvislosti vyzval starostov všetkých miest, aby spolupracovali s federálnou vládou.