Odsúdený bývalý arcibiskup z Adelaide pôjde do domáceho väzenia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Newcastle 14. augusta (TASR) - Bývalý austrálsky arcibiskup z Adelaide Philip Wilson si môže 12-ročný trest, ktorý dostal za to, že v 70. rokoch kryl sexuálne zneužívanie miništrantov pedofilným kňazom a neoznámil to polícii, odpykať v domácom väzení. Rozhodol o tom v utorok súd v Newcastli v štáte Nový Južný Wales, ktorý 67-ročného Wilsona uznal v máji za vinného.Po odsúdení sa Wilson vzdal vykonávania svojich povinností v adelaidskej arcidiecéze. Odmietal však výzvy na svoju rezignáciu a voči rozsudku sa odvolal. Nakoniec podal 20. júla rezignáciu do rúk pápeža Františka, ktorý ju prijal 30. júla aj pod rastúcim tlakom kňazov z Austrálie.Wilson, trpiaci počiatočným štádiom Alzheimerovej choroby, sa počas súdneho procesu obetiam zneužívania neospravedlnil a nevyslovil ani ľútosť.Ročný trest si bude Wilson odpykávať v dome svojej sestry. Po odpykaní polovice trestu bude môcť požiadať o odpustenie jeho zvyšku.Philip Wilson je najvyššie postaveným predstaviteľom v hierarchii katolíckej cirkvi na svete, ktorého obvinili, uznali vinným z krytia sexuálneho zneužitia zo strany kňaza a odsúdili.V štáte Viktória sa čoskoro začne proces s ďalším austrálskym kardinálom Georgeom Pellom, obvineným z pohlavného zneužívania. Pell bol svojho času jedným z najvplyvnejších spolupracovníkov pápeža Františka. Od roku 2014 pôsobil ako "minister financií" Vatikánu a bol poverený vykonaním finančnej reformy.Rozsiahle vyšetrovanie minulý rok odhalilo, že v Austrálii boli najmä v cirkevných zariadeniach sexuálne zneužité desiatky tisíc detí.