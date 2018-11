Belgicko nevydá rapera do Španielska bez stanoviska Súdneho dvora EÚ

Na snímke z youtube raper Valtonyc. Foto: Youtube Screenshot Foto: Youtube Screenshot

Brusel 6. novembra (TASR) - Belgicko zamietlo na úrovni odvolacieho súdu v utorok vydanie španielskeho rapera Valtonyca (24) odsúdeného za provokatívne texty do jeho vlasti, a to dovtedy, kým sa k záležitosti nevyjadrí európska justícia.Súd v Gente si podľa oficiálnych zdrojov vyžiadal v kauze stanovisko Súdneho dvora Európskej únie (ECJ), ktoré zohľadní pri ďalšom postupe. To si podľa expertov môže vyžiadať hoci mesiace.V zmysle rozhodnutia sa Valtonyc, vlastným menom Josep Miguel Arenas Beltrán, ktorý mal už v máji nastúpiť v španielskej vlasti do výkonu 3,5-ročného nepodmienečného trestu odňatia slobody, môže za istých podmienok predbežne slobodne pohybovať.Informovali o tom tamojšie médiá i tlačová agentúra MTI.Raper z Malorky, ktorého odsúdili za podporu a velebenie teroristických zoskupení, za hanobenie panovníckej rodiny, vyhrážky a ohováranie, avšak on ušiel pred spravodlivosťou do Belgicka, sa nechal počuť, že mieni pokračovať v boji za slobodu prejavu.Španielsko vydalo na Valtonyca európsky zatykač.