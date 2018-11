M. Lajčák: Treba sa vyhnúť neriadenému brexitu

Na snímke vľavo minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a vpravo hlavný vyjednávač EÚ pre rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ Michel Barnier počas prijatia v Bratislave 6. novembra 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 6. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) a hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ Michel Barnier sa zhodli, že najzložitejšou kapitolou zostáva írska hranica a s tým súvisiace colné usporiadanie. Skonštatovali, že kým nebude táto otázka uspokojivo vyriešená, rokovania sa nemôžu posunúť do fázy formálnych schvaľovacích procedúr v európskom a britskom parlamente. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.uviedol Lajčák. Nedá sa však vylúčiť ani odchod Spojeného kráľovstva bez dohody, a preto sú pripravované záložné plány, či už na úrovni Európskej komisie, alebo aj členských štátov. Partneri dnes na pôde MZVaEZ SR diskutovali aj o potrebe politickej deklarácie, ktorá by mala načrtnúť postbrexitovú víziu vzájomnej kooperácie a definovať rámec budúcich vzťahov.Podľa oboch treba zintenzívniť kroky s cieľom nájsť riešenie v citlivej otázke írskej hranice. Decembrové zasadnutie Európskej rady by potom mohlo odsúhlasiť kompletný právny text dohody o vystúpení. Slovenský minister a európsky vyjednávač veria, že obe strany ostanú pragmatické a majú vôľu nájsť cestu vpred v tejto zložitej otázke, hoci už nezostáva veľa času.Lajčák a Barnier v diskusii ocenili, že v rokovaniach sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok v otázkach geografického označenia pôvodu, dohľadu nad vykonávaním dohody, ochrany osobných údajov či spolupráce v oblasti bezpečnosti a dopravy.SR má podľa MZVaEZ záujem o úzku spoluprácu so Spojeným kráľovstvom v rôznych oblastiach od obchodno-ekonomickej cez zahraničnopolitickú, bezpečnostnú až po dopravu a sociálne veci.