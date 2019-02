Belgicko poskytne Britom rovnaké práva aj po tvrdom brexite

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 1. februára (TASR) - Belgická federálna vláda v piatok rozhodla, že aj v prípade takzvaného tvrdého brexitu budú mať všetci britskí občania, ktorí v súčasnosti pracujú na území Belgicka, rovnaké práva ako doposiaľ. Budú oslobodení od dodatočných formalít a svoju prácu budú môcť vykonávať za rovnakých podmienok až do konca roku 2020. Informovala o tom televízna stanica RTBF.V roku 2017 (posledné známe štatistiky) v Belgicku pracovalo a pôsobilo okolo 21.000 Britov.Federálny minister práce Kris Peeters ubezpečil, že ak sa aj nepodarí dospieť k riadenému brexitu na báze politickej dohody, všetci britskí zamestnanci pôsobiaci v Belgicku a ich rodiny budú "v bezpečí". To isté platí aj pre spoločnosti, ktoré ich zamestnávajú.Piatkové rozhodnutie belgickej vlády sa týka len Britov, ktorí už v Belgicku pracujú. Tí, ktorí do krajiny prídu po brexite, čiže od 30. marca tohto roku, už budú považovaní za štátnych príslušníkov tretej krajiny.Peeters zároveň očakáva, že vláda Spojeného kráľovstva odpovie rovnakým spôsobom.uviedol minister.RTBF upozornila, že ide o opatrenie, ktoré bude platiť len v prípade, ak by nedošlo k naplneniu dohody o riadenom odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Belgická vláda ešte stále dúfa, že do 29. marca (do termínu brexitu) sa podarí presadiť už uzavretú dohodu o brexite.