Slováci a Česi žalujú Rakúsko ohľadom sociálnych dávok

Viedeň 1. februára (TASR) - Slovenskí a českí ošetrovatelia, ktorí pracujú v Rakúsku, avšak ich deti žijú v zahraničí, žalujú Rakúsko na súde za krátenie rodinných prídavkov. Informoval o tom vo štvrtok (31.1.) denník Die Presse.Európska komisia (EK) vedie s Rakúskom konanie z dôvodu porušovania európskeho práva v súvislosti s rovnakým zaobchádzaním s občanmi EÚ. Podľa rakúskych médií má o ňom rozhodnúť Európsky súdny dvor. Minulý týždeň dala EK Viedni dva mesiace na to, aby vysvetlila nové pravidlá o výmere rodinných dávok a daňových úľav občanov EÚ. Klaus Katzianka, šéf agentúry, ktorá sprostredkúva zahraničné ošetrovateľky do Rakúska, tvrdí, že pre krátenie rodinných prídavkov by mohlo z práce odísť 20 až 30 percent zahraničných ošetrovateliek.Slovenská ošetrovateľka Alena Konečná, ktorá pracuje v Štajersku a má 18-ročnú dcéru, dostáva po takzvanej indexácii rodinných prídavkov od januára 2019 mesačne o 71,77 eura menej. Konečná sa rozhodla nečakať na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a obrátila sa na spolkový súd pre finančné záležitosti.