Belgicko pošle do Dánska dve stíhačky F-16 a inštruktorov pre výcvik ukrajinských pilotov

4.1.2024 (SITA.sk) - Belgicko pošle do Dánska dve stíhačky F-16 a zhruba 50 inštruktorov pre výcvik ukrajinských pilotov. Uviedla to belgická verejnoprávna vysielacia spoločnosť RTBF s odvolaním sa na správu tamojšieho ministerstva obrany.Výcvik bude trvať od marca do septembra a absolvujú ho nielen ukrajinskí piloti ale aj technici a plánovači misií. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.