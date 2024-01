Slovensko poskytne Ukrajine humanitárnu pomoc za vyše 200-tisíc eur

Prijímatelia pomoci

Riešenie globálnych výziev

4.1.2024 (SITA.sk) - Slovensko poskytne Ukrajine humanitárnu pomoc za vyše 203-tisíc eur, a to na základe žiadosti Ukrajiny o humanitárnu pomoc, a tiež výzvy Európskej komisie, aby členské štáty naďalej prejavovali solidaritu civilnému obyvateľstvu zasiahnutému vojenským konfliktom.„Humanitárna pomoc s hmotnosťou 21 ton zahŕňa elektrocentrály, ohrievače, oblečenie a lekárničky zo zásob Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Potraviny, balená voda a oblečenie sú zo zásob Ministerstva vnútra Slovenskej republiky," informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR . Doplnilo, že na zaisťovaní pomoci participuje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Rezort vnútra uviedol, že prijímateľmi pomoci by mali byť Ministerstvo zdravotníctva Ukrajiny, Kyjev; Ministerstvo vnútra Ukrajiny, Ľvov; Regionálny podnik Donetskteplokomunenerho, Doneck a Mestská rada mesta Pokrovsk v Doneckom regióne.Humanitárna pomoc bude prepravená s využitím medzinárodného humanitárneho logistického centra Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (tzv. SK HUB). To je pod správou sekcie krízového riadenia MV SR v Haniske pri Košiciach, odkiaľ by sa humanitárna pomoc mala dostať k príjemcom na Ukrajinu. Transport bude hradiť Európska komisia.„Krízy môžu postihnúť každú krajinu a solidarita medzi krajinami môže byť kľúčovým prvkom riešenia globálnych výziev. Pomoc Ukrajine môže v budúcnosti znamenať podobnú podporu Slovensku zo strany iných krajín v prípade akejkoľvek krízy," uviedol rezort vnútra. Poukázal tiež na to, že pre civilné obyvateľstvo Ukrajiny, ktoré je v stave akútnej núdze, predstavuje humanitárna pomoc neraz jediný spôsob, ako preklenúť zložité zimné obdobie.