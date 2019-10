Belgicko potvrdilo, že dostalo tretí európsky zatykač na Puigdemonta

Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. októbra (TASR) - Belgicko dostalo v utorok od najvyššieho súdu Španielska v poradí už tretí európsky zatykač na bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta. Podľa viacerých belgických médií to v stredu oznámila hovorkyňa federálnej prokuratúry Stéphanie Lagassová.Mandát bol vypracovaný a zaslaný do Bruselu v španielčine, avšak belgický zákon uvádza, že dokument tohto typu musí byť v jednom z troch úradných jazykov Belgicka (francúzština, flámčina, nemčina) alebo v angličtine. Pre španielsku justíciu to znamená, že musí poslať nový mandát, k čomu podľa Lagassovej nedôjde skôr ako o týždeň, následne musí belgická strana zatykač podrobne preskúmať.opísala situáciu Lagassová.Belgické médiá upozornili, že osud bývalého katalánskeho lídra je v rukách belgickej justície.uviedol Puigdemont v utorok počas tlačovej konferencie v meste Roeselare v provincii Západné Flámsko.Po zorganizovaní referenda o nezávislosti Katalánska 1. októbra 2017, ktoré španielska justícia označila za neplatné, katalánski separatisti 27. októbra toho istého roku vyhlásili nezávislú katalánsku republiku, čo viedlo k najhoršej ústavnej kríze v Španielsku od konca diktatúry generála Franca.Puigdemont, hlavný aktér politických snáh o osamostatnenie Katalánska, koncom októbra 2017 opustil Španielsko, aby unikol súdnemu konaniu a uväzneniu. Momentálne žije v exile v Belgicku.Najvyšší súd Španielska v pondelok odsúdil deväť separatistických katalánskych vodcov na deväť až 13 rokov väzenia, ani jedného z nich však neuznal za vinného zo vzbury - s trestnou sadzbou až 25 rokov väzenia.