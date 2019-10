IPM Group a InoBat sa chcú presadiť na európskom trhu autobatérií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Skupina IPM v konzorciu s portfóliovou spoločnosťou InoBat a Flint Hills Resources, dcérskou spoločnosťou Koch Industries, investovala 20 miliónov USD (18,14 milióna eur) do spoločnosti Wildcat Discovery Technologies. Táto investícia predstavuje míľnik pre InoBat Auto, ktorý chce do vývoja a produkcie batérií v Slovenskej republike vložiť 100 miliónov USD s ambíciou postupne vybudovať továreň a rozšíriť ju na kapacitu 10 GWh. Spoločnosť je tak o krok bližšie k realizácii svojich plánov v regióne.InoBat Auto spolu s výskumnou a vývojovou platformou spoločnosti Wildcat plánuje poskytnúť vlastné patentované batérie európskym výrobcom automobilov. Tie pomôžu priblížiť EÚ k technologickej nezávislosti od zahraničných výrobcov batérií. Managing Partner v skupine IPM a predseda predstavenstva InoBat Marián Boček upozorňuje, že ide o významný krok k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050.zdôraznil Boček.Výstavba výrobnej linky by sa mala začať v druhom štvrťroku 2020 s cieľom spustiť plnú prevádzku do konca roku 2021. Kombinácia výskumu, vývoja a výroby umožní nepretržitý vývoj vlastných batérií v úzkej spolupráci s výrobcami elektromobilov v regióne.(1 EUR = 1,1025 USD)