Belgicko pred summitom zvolá schôdzku krajín ohrozených brexitom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. apríla (TASR) - Belgicko v stredu ešte pred mimoriadnym summitom EÚ o brexite usporiada tzv. minisummit niekoľkých jej členských krajín, ktoré sú najviac ohrozené prípadným odchodom Británie z Únie bez dohody. Belgický premiér Charles Michel na tomto stretnutí privíta lídrov či popredných predstaviteľov krajín severozápadnej Európy, informoval v utorok Michelov hovorca Frédéric Cauderlier, ktorého citovala agentúra AFP.uviedol Cauderlier. Zoznam krajín, ktoré sa na tomto stretnutí zídu, ešte nie je uzavretý. Hovorca však uviedol, že na schôdzke bude Španielsko a tiež krajiny s prístavmi v Severnom mori.Pozvané boli aj Francúzsko a Nemecko. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa však zrejme na schôdzke osobne nezúčastní, keďže krátko pred odchodom na mimoriadny summit v Bruseli má vystúpiť v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestag) s prejavom.Nemenovaný zdroj podľa agentúry AP uviedol, že na tomto minisummite by sa mali zísť lídri šiestich krajín, a to Francúzska, Holandska, Írska, Belgicka, Švédska a Dánska.Na stredajšom mimoriadnom summite sa k nim pridajú lídri zvyšných členských krajín EÚ a spoločne zvážia žiadosť Británie o odklad brexitu do 30. júna, alebo prerokujú na poslednú chvíľu prípravy na brexit bez dohody. V prípade, že EÚ nebude súhlasiť so žiadosťou premiérky Therese Mayovej o ďalší odklad termínu brexitu, Británia by mala EÚ opustiť v piatok 12. apríla.Očakáva sa, že lídri EÚ odklad schvália, avšak mohli by si stanoviť nové podmienky, analyzuje agentúra AFP.Mayová sa v utorok v Berlíne stretla s nemeckou kancelárkou Merkelovou. Po 1,5-hodinovom rokovaní pred novinárov nepredstúpili.Úrad britskej premiérky krátko po stretnutí vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že diskutovali o žiadosti Británie o odklad brexitu do 30. júna. Takisto sa zhodli na dôležitosti zaistenia riadeného odchodu Británie z Európskej únie.