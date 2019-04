Kontrolu nad obchodmi Debenhams prevzali veritelia

Rieka Temža v Londýne Foto: superbwallpapers.com Foto: superbwallpapers.com

Londýn 9. apríla (TASR) - Britský reťazec obchodných domov Debenhams, ktorý v minulosti pôsobil aj na slovenskom trhu, prevzali veritelia v rámci konkurzného konania. To poukazuje na problémy v britskom maloobchode.Debenhams, ktorého história siaha do roku 1778, vo svojom vyhlásení uviedol, že noví majitelia vložiafinančné prostriedky vo výške 200 miliónov libier (232,06 milióna eur) do siete jeho obchodov.Debenhams má 166 predajní po celej Británii a približne 25.000 zamestnancov. Zhruba 50 prevádzok plánuje zatvoriť. Sieť obchodných domov vymenovala za svojho administrátora spoločnosť FTI Consulting, ktorá ju rýchlo predala novozaloženej firme kontrolovanej jej veriteľmi.Obchodné domy Debenhams a mnohí ďalší maloobchodníci v Spojenom kráľovstve sa stali obeťami neľútostnej on-line konkurencie, zvyšovania daní z majetku podnikov a napätých rozpočtov domácností.Debenhams nedávno odmietol ponuku na prevzatie od magnáta Mika Ashleyho, ktorý vlastní sieť športových predajní Sports Direct a minulý rok kúpil reťazec obchodných domov House of Fraser.povedal Terry Duddy, predseda predstavenstva Debenhams, podľa ktorého môžu teraz obchodné domy pokračovať v realizácii plánov na svoje oživenie a zlepšenie výsledkov.vyhlásil Duddy.Debenhams vlani na jeseň oznámil, že za finančný rok, ktorý sa skončil 30. septembra 2018, vykázal rekordnú stratu 491,5 milióna GBP, najväčšiu vo svojej histórii.(1 EUR = 0,86183 GBP)