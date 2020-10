Belgicko sa vracia k celonárodnému lockdownu, ale školy a továrne budú naďalej fungovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - Belgicko ohlásilo návrat k celonárodnému lockdownu. Od pondelka do polovice decembra budú otvorené len nevyhnutné prevádzky. Na verejnosti sa budú môcť zhromažďovať maximálne štyria ľudia.Supermarkety budú predávať len nevyhnutný tovar a domácnosti môžu prijať len jedného návštevníka. Jesenné školské prázdniny predĺžili do 15. novembra. V platnosti zostávajú zákaz nočného vychádzania a zatvorenie barov a reštaurácií.Belgicko má najvyššiu mieru infekcie v Európe, pričom viac ako polovicu z dvetisíc lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti obsadili pacienti s COVID-19.Premiér Alexander de Croo v piatok vyhlásil, že "tlak na nemocnice je obrovský" a preto museli prijať "opatrenia, ktoré sú ich poslednou šancou".Minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke ozrejmil, že lockdown "neuvrhne obyvateľov do úplnej izolácie", keďže továrne a školy môžu naďalej fungovať.