Belgicko zaradilo Slovensko do červenej zóny, cestujúcich čaká povinná karanténa

12.10.2020 (Webnoviny.sk) - S účinnosťou od piatka 9. októbra zaradilo Belgicko celé územie Slovenskej republiky do červenej zóny. Osoby prichádzajúce z červenej zóny preto musia nastúpiť v deň návratu či príchodu na sedemdňovú karanténu a najskôr v piaty deň karantény sa nechať otestovať.Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Povinnosti absolvovať karanténu sa môžu vyhnúť osoby, ktoré vyplnia fakultatívny samohodnotiaci formulár (Self assessment formular), po jeho vyplnení budú osoby prostredníctvom SMS informované o potrebe vykonania karantény a mieste vykonania testovania.Uznávané sú len testy na COVID-19 vykonané v rámci belgického systému. Karanténe však nepodliehajú cestujúci, ktorí sa zdržia na území Belgicka menej ako 48 hodín.Od 1. augusta 2020 sa pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z akejkoľvek krajiny a akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné vyplniť minimálne 48 hodín pred prekročením hraníc.Výnimka na vyplnenie formulára sa vzťahuje na osoby, ktoré cestujú iným dopravným prostriedkom, než lietadlom alebo loďou a ktoré sa na území Belgicka zdržia menej ako 48 hodín.Po zaslaní PLF je cestujúcemu zaslané potvrdenie s QR kódom prostredníctvom mailu. MZVEZ SR dopĺňa, že PLF formulár zahŕňa aj možnosť vyplnenia samohodnotiaceho formulára o rizikách nákazy. Na základe uvedeného bude cestujúcemu zaslaná SMS, aké opatrenia je potrebné vykonať.