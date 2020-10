Slovensko môže prísť o 109 miliónov eur z Bruselu, Remišová chce urýchliť čerpanie eurofondov

Menej byrokracie = menej korupcie

Schvaľovací proces bol príliš dlhý

12.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko musí vyčerpať do konca roka 109 miliónov eur z eurofondov v rámci aktuálneho regionálneho operačného programu, v opačnom prípade o tieto peniaze príde. Vyhlásila to na pondelkovej tlačovej besede vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová Podľa nej máme pred sebou len tri mesiace a jej ministerstvo práve preto prichádza so 40 opatreniami, ktoré majú zjednodušiť a urýchliť o 3 až 6 mesiacov čerpanie financií z európskych zdrojov."Zjednodušenie sa rovná menej byrokracie a menej byrokracie sa rovná menej korupcie. Menej korupcie sa rovná viac peňazí pre rozvoj našich regiónov a zlepšenie života ľudí. Je to mimoriadne dôležité v čase krízy, keď nám eurofondy môžu pomôcť preklenúť veľmi ťažké obdobie. To máme aj v oblasti veľmi napätého štátneho rozpočtu, keďže Slovensko i celý svet čelí jednej z najhorších ekonomických aj zdravotníckych kríz od 2. svetovej vojny," zdôraznila Remišová, ktorá zároveň avizovala prijatie nových zjednodušení aj pre nové programové obdobie čo týka eurofondov.Od 1. októbra pod rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prešiel regionálny operačný program, z ktorého sa financujú napríklad rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy, cyklocesty, nemocnice či materské škôlky.Tento program obsahuje 1,7 miliardy eur, pričom do dňa, kedy nastúpila vláda Igora Matoviča, bolo vyčerpaných podľa Veroniky Remišovej len 22,3 percenta. Do dnešného dňa je vyčerpaných 450 miliónov eur. "To znamená, že nám zostáva ešte vyčerpať 1,25 miliardy eur," dodala vicepremiérka s tým, že čerpanie z tohto programu bolo komplikované a príliš dlhé.V rámci regionálneho operačného programu bol schvaľovací proces podľa vicepremiérky príliš dlhý - od podania žiadosti až po rozhodnutie v oblasti kultúry trval 1 320 dní, v oblasti ciest a cyklociest 470 dní a v oblasti zdravotníctva 360 dní."Veľmi dlho trvá proces verejného obstarávania a dĺžka kontroly. Aktuálne treba skontrolovať 430 verejných obstarávaní. Aj preto sme pripravili 40 opatrení, ktoré zjednodušia procesy," konštatovala Veronika Remišová.Zjednodušenia sa dotknú oblasti verejného obstarávania, odborného hodnotenia a overovania výdavkov. Rezort zavádza aj krízový manažment, zjednodušujú sa príručky k verejnému obstarávaniu a k dispozícii budú aj vzorové dokumenty. To všetko podľa vicepremiérky neurýchli len administratívu, ale aj samotné čerpanie z eurofondov.