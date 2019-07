Belgicku a Francúzsku hrozí spor pre veternú farmu

Veterné turbíny, ilustračné foto Foto: TASR/SINC Foto: TASR/SINC

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 8. júla (TASR) - Veľká sústava veterných turbín, ktorú chce Francúzsko postaviť v mori, desať kilometrov od pobrežia mesta Dunkuerque, môže ohroziť ekonomické záujmy belgického prístavu Ostende. Upozornili na to v pondelok televízna stanica RTBF a flámsky denník De Tijd.Takzvaná veterná farma, ktorú chce Francúzsko postaviť na ploche s rozlohou 70 štvorcových kilometrov, by sa mala nachádzať na hranici teritoriálnych vôd Belgicka, v zóne lodných trás medzi Ostende a britskými prístavmi na druhej strane Calaiskej úžiny. Správa prístavu Ostende upozornila, že po vybudovaní sústavy 45 veľkých veterných turbín by tento prístav už nemusel byť dostupný pre trajekty smerujúce z a do Británie.Predstavitelia belgického prístavu sa už obrátili na belgickú vládu a v pondelok súdnou cestou upozornili zodpovedné francúzske orgány, že plánovaná sústava veterných turbín poškodí jeho záujmy. Belgická vláda v tejto súvislosti už takisto oslovila francúzsku stranu, čo však podľa RTBF ostalo bez oficiálnej odozvy.spresnil výkonný riaditeľ prístavu Ostende Dirk Declerck v rozhovore pre noviny De Tijd. Dodal, že britské prístavy Dover a Ramsgate budú pre lode z Ostende neprístupné a ak sa bude projekt rozširovať, dôjde k zablokovaniu tradičných lodných trás, ktoré využívajú aj plavidlá z iných prístavov.Francúzsko v júni oznámilo, že štátny podnik Electricité de France (EdF) dostal poverenie na rozvoj novej veternej farmy vzdialenej desať kilometrov od mesta Dunkerque. Podľa plánov by malo byť do roku 2026 v spolupráci so spoločnosťami Innogy a Enbridge postavených 45 veterných turbín, ktorá zaistia dodávky elektrickej energie pre 500.000 domácností.Eric Van Hooydonk, profesor pre oblasť námorného práva na Univerzite v Gente v tejto súvislosti upozornil, že štáty s prístupom k moru nemôžu vo svojej národnej 12-míľovej zóne vykonávať žiadnu výstavbu, ktorá by bránila prístupu do prístavov susedných krajín. Belgicko sa podľa jeho slov môže v tomto smere odvolať na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorého signatármi sú aj Belgicko aj Francúzsko.