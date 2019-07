Minulý týždeň šoférovalo na cestách Košického kraja 40 opitých vodičov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Košice 8. júla (TASR) – Polícia na cestách Košického kraja uplynulý týždeň odhalila 40 vodičov pod vplyvom alkoholu. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, nezodpovedných šoférov umiestnili do cely policajného zaistenia.Na úseku cestnej premávky policajti zistili celkovo 1373 priestupkov. Pätnásť vodičov malo v dychu viac ako jedno promile. KR PZ Košice zaznamenalo 34 dopravných nehôd, z toho sedem bolo spôsobených pod vplyvom alkoholu. Päť nehôd bolo s účasťou chodca.Policajti okrem iného venovali zvýšenú pozornosť aj vodičom motocyklov.spresnila Mésarová.Počas uplynulých voľných dní sedem vodičov šoférovalo pod vplyvom alkoholu, šiesti z nich s pozitívnou hodnotou nad jedno promile. Rekordérom bol Košičan, ktorý v piatok (5. 7.) na Bajzovej ulici v Košiciach pri cúvaní opakovane narazil do zaparkovaného auta. Z miesta nehody sa snažil ujsť, prekazil mu to svedok udalosti. Policajti mu v dychu zistili viac ako tri promile. V rovnaký deň bez vodičského oprávnenie a s 2,29 promile alkoholu v dychu polícia zastavila aj šoféra medzi obcami Šemša a Hodkovce v okrese Košice-okolie.Cez víkend policajti odhalili šiestich vodičov pod vplyvom alkoholu, z toho jeden spôsobil dopravnú nehodu. Traja šoférovali aj napriek zákazu.uzavrela Mésarová.