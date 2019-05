Belgický kráľ Filip prijal lídra krajne pravicovej strany

Belgický kráľ Filip (na archívnej snímke). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. mája (TASR) - Belgický kráľ Filip prijal v stredu v kráľovskom paláci Toma Van Griekena, lídra krajne pravicovej protiimigrantskej strany Flámsky záujem. Je to po prvý raz, čo bola členovi tejto strany udelená takáto audiencia, píše agentúra AP.Stredajšie stretnutie kráľa s Van Griekenom je pre Flámsky záujem (Vlaams Belang) významný medzník. Strana zaznamenala v nedeľňajších federálnych a regionálnych voľbách výrazný zisk vo Flámsku na severe krajiny.Výsledok parlamentných a regionálnych volieb poukázal na silné regionálne politické rozdiely medzi frankofónnym Valónskom a holandsky hovoriacim Flámskom, čo naznačuje komplikované rokovania o vytvorení federálnej vládnej koalície.Stranu Flámsky záujem doteraz nikto nepovažoval za svojho možného koaličného partnera.Kráľ Filip sa v pondelok stretol s predstaviteľmi hlavných politických strán, aby začal rokovať o zostavení novej federálnej vlády svojej krajiny.Monarcha tradične rešpektuje symbolickú bariéru (cordon sanitaire), ktorú vytvorili tradičné strany na izoláciu Flámskeho záujmu, pripomína AP.Predseda kresťanskodemokratickej strany Humanisticko-demokratické centrum (cdH) Maxime Prévot povedal, že "už len pomyslenie na to, že Van Grieken príde do prezidentského paláca, mi vytvára zimomriavky".