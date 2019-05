EuroGas ide opäť žalovať SR pre ťažbu mastenca, chce 20 mld. eur

Na archívnej snímke mastenec. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 29. mája (TASR) - Spoločnosť EuroGas chce opäť žalovať Slovensko na medzinárodnej arbitráži za údajne nelegálne odobratie licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome. V prvej arbitráži, ktorá sa skončila v auguste 2017 na pôde Medzinárodného strediska na riešenie sporov z investícií (ICSID), neuspela.Novú žalobu podá do konca júla. Pre TASR to potvrdil predseda predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball.konštatoval Rauball.Rauball dlhodobo tvrdí, že odobratie licencie na ťažbu mastenca v roku 2004 bolo nelegálne a v jeho pozadí bolo korupčné správanie viacerých strán.dodal Rauball.Robert Schmid, majiteľ spoločnosti SIH, odmieta Rauballove obvinenia.uviedol v reakcii pre TASR Schmid.EuroGas v prvej arbitráži k tejto kauze neuspel, pretože tribunál ICSID vo svojom rozhodnutí v auguste 2017 akceptoval jurisdikčné námietky, ktoré vzniesla slovenská strana.napísalo v stanovisku Ministerstvo financií SR.EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vtedy vyšplhala na 1,5 miliardy eur. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. Ministerstvo financií SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.Ložisko mastenca v Gemerskej Polome objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu. Tamojší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete so zásobami na úrovni minimálne 85 miliónov ton.