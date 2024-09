Belgický premiér skritizoval pápeža za sexuálne zneužívanie a zatajovanie v cirkvi (foto)

Ostrá kritika

Silné slová od kráľa Filipa

27.9.2024 (SITA.sk) - Belgický premiér Alexander De Croo skritizoval pápeža Františka za sexuálne zneužívanie a jeho zatajovanie v katolíckej cirkvi. Na začiatku pápežovej návštevy Belgicka tiež predseda tamojšej vlády požadoval „konkrétne kroky“ na vyjasnenie minulosti a uprednostnenie záujmov obetí pred záujmami inštitúcie.„Dnes už len slová nestačia. Potrebujeme aj konkrétne kroky. Obete musia byť vypočuté. Musia byť v centre pozornosti. Majú právo na pravdu. Zločiny musia byť uznané,“ povedal De Croo pred členmi kráľovskej rodiny, cirkevnými predstaviteľmi, diplomatmi a politikmi na zámku Laeken, sídle belgickej kráľovskej rodiny.„Keď sa niečo pokazí, nemôžeme akceptovať zatajovanie. Aby sa cirkev mohla pozerať do budúcnosti, musí sa očistiť od svojej minulosti,“ dodal.Ako poznamenáva agentúra AP, kritika od De Crooa je jedna z najostrejších, ktorým pápež čelil počas zahraničných ciest, kde sa v rámci džentlmenského diktátu diplomatického protokolu zvyčajne do verejných prejavov nevpúšťa pohoršenie.No ani kráľ Filip nešetril silnými slovami a žiadal, aby sa cirkev „nepretržite“ snažila odčiniť zločiny a pomôcť obetiam uzdraviť sa.František však na konci premiérovho prejavu zatlieskal. Pápež a predseda vlády by neskôr počas piatka mali absolvovať osobné stretnutie.V roku 2010 vyšlo najavo, že najdlhšie slúžiaci biskup v krajine, bruggský biskup Roger Vangheluwe, mohol odstúpiť bez trestu po tom, ako sa priznal, že 13 rokov sexuálne zneužíval svojho synovca. Pápež Vangheluweho zbavil kňazstva až začiatkom tohto roka, čím chcel zjavne odstrániť pretrvávajúci zdroj rozhorčenia medzi Belgičanmi pred svojou návštevou.