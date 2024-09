Štát diskriminuje podľa progresívcov veriacich, chcú navrhnúť spravodlivú registráciu

Budhisti nemôžu vlastniť majetok

27.9.2024 (SITA.sk) - Štát podľa progresívcov diskriminuje veriacich, chcú preto navrhnúť spravodlivú registráciu. Poslanec a bývalý duchovný Ondrej Prostredník PS ) upozornil, že súčasné pravidlá na registráciu cirkví nie sú spravodlivé ani k veriacim, ani neveriacim. Hnutie preto navrhuje systém registrácie, ktorý by bol spravodlivejší.„Na Slovensku rastie počet ľudí bez náboženského vyznania, aj tých, ktorí sa hlásia k neregistrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam. Dokopy je to 1,35 milióna ľudí, pričom k neregistrovaným konfesiám sa hlási 57-tisíc z nich,” informoval Prostredník na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 2021.Štát podľa neho však znemožňuje napríklad budhistom alebo utrechtským starokatolíkom, aby mohli vo vzťahu k štátu vystupovať ako cirkev alebo náboženská spoločnosť. Neumožňuje im ani vlastniť majetok a budovať vlastné bohoslužobné budovy.Prostredník podotkol, že súčasnú podmienku na 50-tisíc členov by nesplnila ani väčšina v súčasnosti registrovaných cirkví.Podľa návrhu PS by registrácia mohla prebiehať v dvoch fázach. Prvou fázou by bolo preukázanie toho, že dokážu fungovať bez štátneho príspevku, a že ich činnosť prispieva k tvorbe rešpektujúcej súdržnej spoločnosti a až v druhej fáze by mali nárok na príspevok od štátu.Predsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS) uviedla, že tento návrh posilňuje zodpovednosť cirkví pri dodržiavaní základných práv a slobôd všetkých ľudí.„Ľudské práva sú jedným z pilierov demokracie, aj cirkvi by mali prispievať k tomu, aby bol tento pilier dostatočne pevný,” dodala Plaváková.Podľa predkladateľov návrhu je kľúčové, aby štát pristupoval ku všetkým obyvateľom rovnako, a to bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú náboženské vyznanie.„Až to by bolo naplnením požiadavky z roku 1989, ktorou bola odluka cirkvi od štátu,“„My však dnes máme štátom uznané cirkvi, ktoré majú len niekoľko desiatok členov, ale od nových spoločenstiev štát požaduje absurdnú hranicu 50-tisíc členov, aby im priznal rovnaké práva. Túto nerovnováhu sa našou novelou snažíme odstrániť,” uzavrela Jaurová.