Belgický princ sa ospravedlnil za párty počas pandémie, za porušenie nariadenia mu hrozí mastná pokuta

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Belgický princ Joachim, ktorý sa nakazil koronavírusom, keď sa v čase obmedzení v Španielsku zúčastnil na večierku, sa za svoje správanie ospravedlnil a prisľúbil, že "prijme následky". "Hlboko ľutujem svoje konanie," uviedol vo vyhlásení, ktoré zverejnil v nedeľu."Ospravedlňujem sa, že som počas výletu nerešpektoval všetky nariadenia o karanténe," napísal tiež s tým, že v týchto ťažkých časoch nechcel nikoho uraziť.Dvadsaťosemročný Joachim 26. mája odcestoval z Belgicka na stáž do Španielska. O dva dni neskôr však šiel na párty v meste Córdoba a následne mal pozitívne testy na ochorenie Covid-19.Podľa španielskych médií bol synovec belgického kráľa Filipa jedným z 27 účastníkov večierka. To by znamenalo porušenie nariadení, ktoré v Córdobe dovoľujú stretnutie maximálne 15 ľudí.Španielska polícia už v tejto súvislosti spustila vyšetrovanie, pričom každému, kto porušil nariadenia, hrozí pokuta do výšky 10-tisíc eur.Všetci účastníci večierka sú už údajne v karanténe. Princ Joachim, ktorý je najmladším synom princeznej Astrid a desiatym v rade následníkov na belgický trón, má vraj len mierne príznaky ochorenia.Španielsko postupne uvoľňuje prísne opatrenia, ktoré zaviedlo proti šíreniu koronavírusu.