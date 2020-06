RNDZ, dostupné bývanie v objatí zelene

RNDZ vo faktoch:



136 bytov a 166 apartmánov za ceny od 97 354 € vrátane DPH



407 parkovacích miest



3 bloky A, B, C, vysoké 6 až 7 nadzemných podlaží



Výstavba štartuje v prvom štvrťroku 2021 a končí začiatkom roka 2023



Všetky potrebné informácie a predpredaj bytov na www.rndz.sk



O developerovi:

1.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislava je rýchlo rozvíjajúce sa mesto s pomerne veľkým potenciálom. Mesto však netvorí len jeho centrum. Zodpovedné riešenia zvyšujúce životnú úroveň jeho obyvateľov je potrebné prinášať do všetkých jeho kútov. Práve preto sa spoločnosť VI Group rozhodla realizovať v často opomínanej mestskej časti Rača - Východné pozdĺž komunikácií Pri Šajbách a Sklabinská zaujímavý projekt s názvom(Rendez).Obytný komplexje zasadený do daného prostredia tak, aby čo najviac toleroval jeho prírodné danosti. "Našim cieľom je vyvíjať sa a preto sa snažíme prinášať v každom z našich projektov originálne a inovatívne riešenia. V tomto projekte zohral dôležitú rolu ekologický aspekt návrhu, zohľadňujúci potrebný komfort budúcich obyvateľov," približuje proces tvorby konateľ spoločnosti VI GROUP, Richard Duška.Už samotná hmotovo-priestorová skladba návrhu pozostávajúca z troch nízkopodlažných blokov naznačuje, že sa developer nesnaží vyťažiť z danej lokality maximum. Snahy o zvýšenie kvality existujúceho prostredia potvrdzuje aj plánované množstvo kultivovanej zelene v rámci parteru, vo vnútroblokoch objektov a v náväznosti na Račiansky potok. Táto zeleň plní dôležitú ekostabilizačnú funkciu a znižuje lokálnu mikroklimatickú teplotu. Zároveň, ako mestotvorný prvok, prispieva vo významnej miere k estetickej hodnote tejto zóny.tak ponúka jeho budúcim obyvateľom dostupné bývanie v objatí zelene pozostávajúce z 136 bytov a 166 apartmánov v štruktúre jednoizbových, dvojizbových, trojizbových ako i štvorizbových. Samozrejmosťou je balkón, alebo terasa. Časť bytov a apartmánov na druhom nadzemnom podlaží je v predaji aj s predzáhradkou, čo ocenia nielen vášniví záhradkári, ale aj mladé rodiny. Súčasťou areálu je 407 parkovacích miest zabezpečených v podzemnej garáži i na teréne.Juraj Duška, konateľ developerskej spoločnosti VI GROUP, ktorá má pod záštitou tento projekt, prezentuje jednu z hlavných ideí tohto projektu: "Chceme priniesť kvalitné bývanie do územia, ktoré má obrovský potenciál pre ďalší rozvoj. Taktiež máme záujem ponúknuť obyvateľom tejto lokality rozšírenie občianskej vybavenosti, čím dostanú možnosť lepšieho spoločenského vyžitia, budovania vzájomných vzťahov a komunity." Projekt RNDZ tak ponúka detské ihrisko, komunitnú záhradu, príťažlivý parter s pätnástimi priestormi pre občiansku vybavenosť a územnú rezervu pre cyklotrasu v rámci areálu.Územné rozhodnutie k projektubolo vydané v januári tohto roka mestskou časťou Bratislava - Rača. Začiatok výstavby je naplánovaný po získaní všetkých potrebných povolení v prvom štvrťroku 2021. Dokončenie výstavby predpokladá investor začiatkom roka 2023.Predaj je naplánovaný na tri etapy pričom prvá z nich bola spustená už v tomto mesiaci. Cenníkové ceny bytových jednotiek zariadených v štandarde sa pohybujú v rozmedzí 2600 – 2700 eur za meter štvorcový, pričom ich ceny v práve ponúkanom bloku A začínajú od 97 354 eur vrátane DPH. K nehnuteľnosti je možnosť zakúpenia pivničnej kobky (2 500 – 7000 eur), či garážového miesta (6 500 – 9000 eur). Aktuálne prezentuje developer na webe www.rndz.sk štartovacie akciové ceny znížené o 10%. To, dokedy táto akcia potrvá nie je momentálne známe.Rodinná developerská spoločnosťbola založená v roku 2005 dvoma architektmi Richardom Duškom a Jurajom Duškom. Začínala rekonštrukciami, projekčnou prácou pre iných investorov a postupne sa prepracovala k navrhovaniu, výstavbe a predaju vlastných developerských projektov. Každý projekt je výsledkom tvrdej práce ich tímu, od samotného návrhu vo vlastnom architektonickom ateliéri, cez vybavovanie povolení, predaj, klientske zmeny, realizáciu a jej kontrolu, až po samotné odovzdávanie nehnuteľností jej budúcemu majiteľovi. Cieľomje prinášať cenovo dostupné a kvalitné bývanie v prakticky riešených a dizajnovo nápaditých domoch pre čo najširšiu skupinu ľudí.Medzi najúspešnejšie realizácie tejto spoločnosti patria napríklad bytové domy Vila Ľadová, Starý háj, Panónka, Muchovo námestie, alebo Septimo v Bratislave. V súčasnosti prebieha výstavba projektov Matadorka, Septimo 2 v mestskej časti Petržalka a Vila Zuberec. Obytný súbor, najnovšia realizácia, bude kombinovať skúsenosti a poznatky z viac než pätnástich rokov praxe. Viac informácií o spoločnosti nájdete na stránke www.vigroup.sk Informačný servis