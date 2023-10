Bellingham vyrovnal rekord Cristiana Ronalda, v úvodných desiatich zápasoch Realu Madrid skóroval desaťkrát

Plášť supermana v každom zápase

Trúfa si splniť najväčšie očakávania

8.10.2023 (SITA.sk) - Investícia španielskeho futbalového klubu Real Madrid do letného príchodu anglického reprezentanta Juda Bellinghama z nemeckej Borussie Dortmund prináša vytúžené ovocie.Stále iba 20-ročný mladík počas ostatného víkendu vyrovnal fantastický rekord Cristiana Ronalda , ktorý po príchode do „bieleho baletu" z Manchestru United ešte v roku 2009 skóroval desaťkrát v úvodných desiatich zápasoch v novom drese. V sobotu Bellingham dvoma zásahmi prispel k triumfu Realu nad Osasunou z Pamplony 4:0.„Som síce sebavedomý, no až takýto štart som neočakával. V tejto časti sezóny asi odo mňa nebolo možné žiadať viac," povedal po sobotňajšom súboji v La Lige anglický mladík.Jeho hlavnou úlohou bolo postupne nahradiť starnúceho Luku Modriča , no veľmi rýchlo nechal zabudnúť v klube aj na odchody Karima Benzemu či neúspešný boj o Kyliana Mbappého . „Oblieka si na seba plášť supermana takmer v každom zápase," povedal o Bellinghamovi skúsený obranca Dani Carvajal.Už len tým, že v klube prijal päťku na drese po niekdajšom klubovom velikánovi Zinedinovi Zidanovi mladík naznačil, že si trúfa splniť tie najväčšie očakávania. Nik však nečakal, že bude strieľať góly ako na bežiacom páse. V lige strelil už osem gólom a je lídrom tabuľky kanonierov.„Je štart do sezóny je prekvapením v každom aspekte. Nikto nečakal, že mu to bude takto sypať," vyhlásil kouč Realu Carlo Ancelotti V novom pôsobisku sa Bellingham stal veľmi rýchlo lídrom. „Je úžasný. Narodil sa pre to, aby hral za Real a zadefinoval novú éru," vyhlásil o Angličanovi jeho brazílsky spoluhráč Vinícius Júnior a dodal: „Dúfam, že táto naša súhra potrvá veľa rokov. Milujem hrať s Judom."Real si ziskom troch bodov upevnil pozíciu lídra v tabuľke La Ligy, v ktorej vedie o dva body pred Gironou. Tú však v nedeľu môže predstihnúť iný katalánsky klub FC Barcelona , ak naplno zaboduje v Granade.