Max Verstappen získal tretí titul bez prerušenia, dokázal viac ako si vedel predstaviť (foto)

8.10.2023 - Holanďan Max Verstappen v sobotu večer spečatil zisk tretieho titulu v motoristickom seriáli majstrovstiev sveta monopostov formuly 1.Dvadsaťšesťročnému belgickému rodákovi na to stačila aj druhá priečka v sobotňajšom šprinte počas Veľkej ceny Kataru na okruhu v Lusaile.Jeho tímový kolega v Red Bulle a prenasledovateľ v hodnotení jazdcov Mexičan Sergio Pérez šprint nedokončil, preto sa z obhajoby titulu teší Verstappen.Ten má v aktuálnej sezóne na svojom konte už 13 víťazstiev a štrnáste môže pridať v nedeľu, pričom do konca sezóny je v programe seriálu F1 ešte ďalších päť pretekov. Sobotňajší šprint ovládol Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu.Tohtosezónny titul svetového šampióna označil Verstappen ako „najlepší". „Prvý bol príliš o emóciách, to sa stáva pri premiérovom titule v F1. Tento rok je môj najlepší, keďže počas neho podávam vyrovnané výkony a ťahal som aj šnúru desiatich triumfov vo veľkých cenách. A aj samotný monopost je pravdepodobne zatiaľ najlepší. Na tento titul som zatiaľ najviac pyšný," vyhlásil holandský pilot.Otázkou tejto sezóny ani nebolo to, kto získa majstrovský titul, ale to, kedy sa tak stane. Od mája do septembra na jednotlivých okruhoch však Max Verstappen dominoval a v hodnotení získal výrazný náskok, ktorý už mohli konkurenti atakovať iba matematicky. Ziskom tretieho titulu sa v historických rebríčkoch dostal na úroveň legiend ako Ayrton Senna či Niki Lauda.„Dosiahol som viac, ako som si len dokázal predstaviť. Užívam si tento okamih a uvidíme, ako sa to všetko skončí," komentoval Holanďan, ktorý po šprinte zaparkoval svoj monopost pred tímový box, postavil na stroj. Do vzduchu vystrelila jeho ruka s troma prstami na znak zisku tretieho titulu.Verstappen mal po sobote menšie dilemu. Či spečatenie zisku tretieho titulu poriadne oslávi, alebo sa bude pripravovať na nedeľňajšiu Veľkú cenu Kataru. „Myslím si, že večer si doprajem niekoľko sýtených minerálok," poznamenal s úsmevom.