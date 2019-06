Belošský rasista dostal doživotie za útok na ľudí v Charlottesville

Auto smeruje do skupiny protestujúcich proti bielym extrémistom v Charlottesville, USA, 12.8.2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Charlottesville 29. júna (TASR) - Zarytého belošského rasistu Jamesa Alexa Fieldsa mladšieho, ktorý pred dvoma rokmi vrazil autom do davu ľudí protestujúcich v meste Charlottesville v americkom štáte Virgínia proti manifestácii belošských nacionalistov, odsúdil v piatok federálny súd na doživotné väzenie pre obvinenia zo zločinu z nenávisti.Demonštranti protestovali práve v čase zhromaždenia belošských nacionalistov v Charlottesville v auguste 2017, pripomenula tlačová agentúra AP.Fields ml. (22) z mesta Maumee v štáte Ohio sa v marci priznal k tomuto útoku z roku 2017, pri ktorom zahynula jedna žena a zranenia utrpelo ďalších vyše 20 ľudí. Výmenou za toto priznanie federálna prokuratúra prestala žiadať trest smrti. Advokáti obžalovaného žiadali trest kratší než doživotie. Fieldsovi na budúci mesiac vymeria samostatne trest aj štátny súd.Fields, sprevádzaný svojimi advokátmi, ešte pred vynesením rozsudku prišiel k pódiu v súdnej sieni a predniesol reč."Ospravedlňujem sa za bolesť a stratu, ktoré som spôsobil," povedal. Neskôr dodal: "Každý deň myslím na to, že veci sa mohli vyvíjať inak a ako veľmi ľutujem svoje konanie. Mrzí ma to."Fields sa takto vyjadril po emocionálnych výpovediach približne desiatich preživších ľudí a svedkov útoku. Opisovali svoje telesné a psychické rany, ktoré v ten osudný deň utŕžili.Zhromaždenie "Zjednoťme pravicu" 12. augusta 2017 prilákalo do Charlottesvillu stovky belošských nacionalistov, ktorí tam protestovali proti plánovanému odstráneniu sochy konfederačného generála Roberta E. Leeho. V Spojených štátoch vtedy silnel nátlak, aby boli zlikvidované konfederačné pamätníky považované za symboly otrokárstva.Prípad útoku autom vyvolal rasové napätie po celej krajine.Fieldsa obvinili z 29 zločinov z nenávisti a jedného "rasovo motivovaného násilného činu". Priznal sa k 29 bodom obžaloby.Fieldsa čaká 15. júla rozsudok aj na štátnom súde. Porota odporučila doživotie plus 419 rokov.