Turecký súd uznal protiprávnosť zadržiavania spravodajcu Die Welt

Istanbul 29. júna (TASR) - Turecký ústavný súd dal v piatok za pravdu novinárovi s dvojakým nemecko-tureckým občianstvom Denizovi Yücelovi a uznal, že jeho jednoročné zadržiavanie v Turecku bolo protiprávne. Podľa zverejneného rozsudku turecké orgány v prípade tohto spravodajcu nemeckého periodika Die Welt porušili právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, ako aj právo na slobodu prejavu, uviedla tlačová agentúra DPA.Samotný Yücel, ktorého zadržiavali od februára 2017 do februára 2018 v prísne stráženej väznici blízko Istanbulu bez toho, aby voči nemu vzniesli obvinenia, rozhodnutie ústavného súdu privítal. Zdôraznil však, že preňho nie je dostatočným zadosťučinením.Yücela vzali do vyšetrovacej väzby pre podozrenia zo šírenia teroristickej propagandy a podnecovania nenávisti, ako aj zo špionáže a napojenia na zakázanú organizáciu Strana kurdských pracujúcich (PKK). Jeho prípad výrazne naštrbil vzťahy medzi Tureckom a Nemeckom. Novinára prepustili na slobodu a umožnili mu vycestovať až po "dlhých politických ťahaniciach", pripomenula DPA s tým, že konanie proti nemu stále pokračuje v jeho neprítomnosti.Na základe rozsudku má novinár dostať odškodné vo výške 25.000 tureckých lír (približne 3800 eur), ako aj náhradu trov dosahujúcu v prepočte zhruba 416 eur. Turecké súdy pritom ešte riešia samostatnú žalobu o náhradu škôd, povedal pre DPA Yücelov advokát Veysel Ok. Aktuálny rozsudok potvrdzuje, že Yücel bol trestne stíhaný "len pre svoju novinársku činnosť", napísal Ok na Twitteri.Ešte v máji Yücel vyhlásil, že počas väzby v Turecku bol vystavený mučeniu, za čo pripísal zodpovednosť tamojšiemu prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Ústavný súd sťažnosť novinára v tomto smere odmietol, čo zdôvodnil tým, že neboli vyčerpané iné právne prostriedky.Rozhodnutie tureckého ústavného súdu privítal v piatok aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. V rozhovore pre Die Welt však poznamenal, že hoci sa tým Yücelovi nevráti rok strávený vo väzení, môže ísť o "dobré znamenie pre novinárky a novinárov v Turecku".