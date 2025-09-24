|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 24.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboš, Ľubor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. septembra 2025
Benátska komisia odobrila novelu slovenskej ústavy, upozornila však na vágne formulácie
Benátska komisia potvrdila, že ústavná ochrana tradičných hodnôt a suverenity v rámci návrhu novely Ústavy SR je v súlade s medzinárodnými štandardmi. ...
Zdieľať
24.9.2025 (SITA.sk) - Benátska komisia potvrdila, že ústavná ochrana tradičných hodnôt a suverenity v rámci návrhu novely Ústavy SR je v súlade s medzinárodnými štandardmi. Nekonštatuje rozpor s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd ani s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.
Informoval o tom v stredu Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Vláda zdôraznila, že návrh novely je výsledkom širokého politického konsenzu a verejnej podpory, zameraný na ochranu tradičných hodnôt a národnej suverenity.
Úrad vlády uviedol, že návrh novely ústavy bol predmetom verejnej diskusie, prešiel štandardným legislatívnym procesom s dostatočnými časovými lehotami a možnosťou participácie všetkých relevantných subjektov. Celkovo uplatnila verejnosť a mimovládne organizácie spolu 72 pripomienok z celkového počtu 117 pripomienok.
„Skutočnosť, že zmenu ústavy podporuje aj časť opozície, svedčí práve o tom, že obsah novely ústavy predstavuje široký politický konsenzus naprieč politickým spektrom v Národnej rade SR. Návrh má aj všeobecnú podporu obyvateľstva, ktoré vyznáva tradičné hodnoty, čo potvrdil reprezentatívny prieskum verejnej mienky zo septembra 2025, ktorý predstavil, že takmer 80 percent verejnosti podporuje zakotvenie hodnôt v oblastiach rodiny, pohlavia a suverenity do Ústavy SR,“ uviedli ďalej z úradu.
K otázke národnej suverenity a ústavnej nadradenosti Úrad vlády odmieta obavy Benátskej komisie z vágnych formulácií. „Rozhodovanie o kultúrno-etických otázkach patrí do výlučnej kompetencie národného zákonodarcu v zmysle sebaurčenia a demokracie. Medzinárodný či nadnárodný orgán nemá demokratickú legitimitu na rozhodovanie o kultúrno-etických otázkach,“ tvrdí Úrad vlády.
Pojem „národná identita“ je podľa neho európsky pojem, ktorý vychádza z článku 4 Zmluvy o Európskej únii a nepredstavuje riziko pre právnu istotu alebo medzinárodné záväzky. V oblasti rodinného práva a vzdelávania Úrad vlády zdôrazňuje súlad s medzinárodnými štandardmi. Ako konštatuje Benátska komisia, zákaz surogátneho materstva nie je v rozpore s európskymi ľudsko-právnymi štandardmi.
„K adopciám a vzdelávaniu uvádzame, že doposiaľ Európsky súd pre ľudské práva meritórne neprejednával žiadny prípad, v ktorom by boli vznesené námietky na porušenie práv v dôsledku rozhodovania o týchto otázkach zo strany slovenských orgánov. Navyše, právny poriadok Slovenskej republiky už v súčasnosti poskytuje dostatočné normatívne aj aplikačné záruky pre zohľadňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa,“ približuje úrad.
Benátska komisia konštatuje, že posilnenie práv zákonných zástupcov schvaľovať alebo odmietať účasť detí na vzdelávacích aktivitách, ako je sexuálna výchova, nie je samo osebe v rozpore s európskymi normami. K otázke rodovej identity Úrad vlády SR potvrdzuje, že návrh novely ústavy zodpovedá biologickému chápaniu pohlavia, ktoré je zakotvené v slovenskom právnom poriadku a vychádza zo súčasných trendov judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
Podľa neho každý členský štát musí rozhodnúť o štatúte tretieho alebo neutrálneho pohlavia podľa seba, teda ide o výlučnú vnútroštátnu politickú otázku. Benátska komisia zároveň podľa Úradu vlády uvítala zakotvenie rovnakého odmeňovanie mužov a žien do Ústavy SR. Je presvedčený, že návrh novely ústavy posilňuje ochranu tradičných hodnôt a národnej identity bez konfliktu s medzinárodnými záväzkami.
Zdroj: SITA.sk - Benátska komisia odobrila novelu slovenskej ústavy, upozornila však na vágne formulácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Politický konsenzus
Informoval o tom v stredu Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Vláda zdôraznila, že návrh novely je výsledkom širokého politického konsenzu a verejnej podpory, zameraný na ochranu tradičných hodnôt a národnej suverenity.
Úrad vlády uviedol, že návrh novely ústavy bol predmetom verejnej diskusie, prešiel štandardným legislatívnym procesom s dostatočnými časovými lehotami a možnosťou participácie všetkých relevantných subjektov. Celkovo uplatnila verejnosť a mimovládne organizácie spolu 72 pripomienok z celkového počtu 117 pripomienok.
Podpora opozície aj verejnosti
„Skutočnosť, že zmenu ústavy podporuje aj časť opozície, svedčí práve o tom, že obsah novely ústavy predstavuje široký politický konsenzus naprieč politickým spektrom v Národnej rade SR. Návrh má aj všeobecnú podporu obyvateľstva, ktoré vyznáva tradičné hodnoty, čo potvrdil reprezentatívny prieskum verejnej mienky zo septembra 2025, ktorý predstavil, že takmer 80 percent verejnosti podporuje zakotvenie hodnôt v oblastiach rodiny, pohlavia a suverenity do Ústavy SR,“ uviedli ďalej z úradu.
K otázke národnej suverenity a ústavnej nadradenosti Úrad vlády odmieta obavy Benátskej komisie z vágnych formulácií. „Rozhodovanie o kultúrno-etických otázkach patrí do výlučnej kompetencie národného zákonodarcu v zmysle sebaurčenia a demokracie. Medzinárodný či nadnárodný orgán nemá demokratickú legitimitu na rozhodovanie o kultúrno-etických otázkach,“ tvrdí Úrad vlády.
Surogátne materstvo
Pojem „národná identita“ je podľa neho európsky pojem, ktorý vychádza z článku 4 Zmluvy o Európskej únii a nepredstavuje riziko pre právnu istotu alebo medzinárodné záväzky. V oblasti rodinného práva a vzdelávania Úrad vlády zdôrazňuje súlad s medzinárodnými štandardmi. Ako konštatuje Benátska komisia, zákaz surogátneho materstva nie je v rozpore s európskymi ľudsko-právnymi štandardmi.
„K adopciám a vzdelávaniu uvádzame, že doposiaľ Európsky súd pre ľudské práva meritórne neprejednával žiadny prípad, v ktorom by boli vznesené námietky na porušenie práv v dôsledku rozhodovania o týchto otázkach zo strany slovenských orgánov. Navyše, právny poriadok Slovenskej republiky už v súčasnosti poskytuje dostatočné normatívne aj aplikačné záruky pre zohľadňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa,“ približuje úrad.
Rodová identita
Benátska komisia konštatuje, že posilnenie práv zákonných zástupcov schvaľovať alebo odmietať účasť detí na vzdelávacích aktivitách, ako je sexuálna výchova, nie je samo osebe v rozpore s európskymi normami. K otázke rodovej identity Úrad vlády SR potvrdzuje, že návrh novely ústavy zodpovedá biologickému chápaniu pohlavia, ktoré je zakotvené v slovenskom právnom poriadku a vychádza zo súčasných trendov judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
Podľa neho každý členský štát musí rozhodnúť o štatúte tretieho alebo neutrálneho pohlavia podľa seba, teda ide o výlučnú vnútroštátnu politickú otázku. Benátska komisia zároveň podľa Úradu vlády uvítala zakotvenie rovnakého odmeňovanie mužov a žien do Ústavy SR. Je presvedčený, že návrh novely ústavy posilňuje ochranu tradičných hodnôt a národnej identity bez konfliktu s medzinárodnými záväzkami.
Zdroj: SITA.sk - Benátska komisia odobrila novelu slovenskej ústavy, upozornila však na vágne formulácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rusko chce zvýšiť DPH, aby financovalo vojnu na Ukrajine
Rusko chce zvýšiť DPH, aby financovalo vojnu na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
V Košiciach došlo k nehode autobusu MHD, vodič vyšiel na zvodidlá a narazil do stĺpa
V Košiciach došlo k nehode autobusu MHD, vodič vyšiel na zvodidlá a narazil do stĺpa