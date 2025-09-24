Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 24.9.2025
 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Z domova

24. septembra 2025

V Košiciach došlo k nehode autobusu MHD, vodič vyšiel na zvodidlá a narazil do stĺpa


Tagy: Autobus Dopravná nehoda MHD

V skorých ranných hodinách mal v Košiciach nehodu autobus MHD. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Krajského ...



ifr8976 676x450 24.9.2025 (SITA.sk) - V skorých ranných hodinách mal v Košiciach nehodu autobus MHD. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Lenka Ivanová, podľa doterajších zistení vodič viedol autobus v stredu, krátko pred 3:30, po Hlinkovej ulici v smere k Vodárenskej ulici.


„Pri zastávke mestskej hromadnej dopravy „Pri Hati“ sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, s vozidlom vyšiel na zvodidlá po pravej strane a následne narazil do stĺpu trakčného vedenia," priblížila Ivanová.

Vo vozidle v tom čase neboli žiadni cestujúci. Krajská policajná hovorkyňa doplnila, že vodiča policajti podrobili dychovej skúške. Nenafúkal, utrpel ale zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Na mieste mu bola uložená bloková pokuta.


Zdroj: SITA.sk - V Košiciach došlo k nehode autobusu MHD, vodič vyšiel na zvodidlá a narazil do stĺpa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autobus Dopravná nehoda MHD
