Benátsky súd odsúdil A. Vadalu na 9 rokov väzenia za pašovanie drog

Antonino Vadala, archívna snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava/Rím 10. októbra (TASR) – Benátsky súd odsúdil v stredu (9.10.) podnikateľa Antonina Vadalu na deväť rokov a štyri mesiace väzenia za pašovanie drog z Južnej Ameriky do talianskej Kalábrie. Malo ísť o kokaín. Spolu s Vadalom bolo v rámci procesu odsúdených ďalších 17 podozrivých. Informovali o tom regionálne noviny Gazzetta del Sud.Talianske médium zároveň poukazuje na to, že ide o podnikateľa Vadalu, ktorý bol v minulosti zatknutý a vyšetrovaný v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.Vadalu zadržali v marci 2018 v Michalovciach na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa medializovaných informácií z tohto roka mal Vadala v rámci obchodovania s mäsom do Turecka, cez Balkán, údajne aj pašovať drogy.