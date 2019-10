Tuniský magnát Karawí je na slobode a pripravený viesť volebnú kampaň

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 10. októbra (TASR) - Tuniského mediálneho magnáta Nabíla Karawího prepustili v noci na štvrtok z vyšetrovacej väzby. Stalo sa tak štyri dni pred druhým kolom prezidentských volieb, v ktorých Karawí kandiduje proti odborníkovi na ústavné právo a nováčikovi v politike Kajsovi Saídovi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.Pred väznicou Murnákuja, ktorá sa nachádza približne 20 kilometrov od hlavného mesta Tunis, Karawího vítali desiatky jeho priaznivcov.Po svojom prepustení Karawí neposkytol novinárom žiadne vyhlásenie. Karawího právnik však uviedol, že príkaz na vzatie jeho mandanta do väzby bol anulovaný, pričom vyšetrovanie daného prípadu pokračuje.Karawího žiadosť o prepustenie pred stredajším verdiktom odvolacieho súdu zamietli tri súdy nižšej inštancie.Karawího tím v utorok požiadal dokonca o odklad druhého kola volieb dovtedy, kým nebude na slobode, aby mohol viesť predvolebnú kampaň, cestovať po Tunisku a komunikovať s médiami.Predstaviteľ Karawího štábu označil prepustenie tohto mediálneho magnáta za vynikajúcu správu, lebo "bez neho to bolo ťažké". Karáwí teraz "chce ísť medzi ľudí, vysvetľovať im svoj program, chce ísť do volieb a vyhrať ich".Karawího (56) zatkli 23. augusta pre podozrenie z prania špinavých peňazí a daňových únikov. Odvtedy bol vo väzbe, dosiaľ však odsúdený nebol.Známy mediálny magnát Karawí, ktorý sa stal prakticky okamžite po júnovom ohlásení svojej kandidatúry favoritom predvolebných prieskumov, získal v prvom kole prezidentských volieb z 15. septembra 15,6 percenta hlasov. Skončil tak na druhom mieste za odborníkom na ústavné právo, nováčikom v politike Kajsom Saídom. Toho volilo 18,4 percenta tuniských voličov.Saída podporuje v prezidentských voľbách umiernená islamistická Strana obrody (an-Nahda), ktorá bude podľa oficiálnych výsledkov parlamentných volieb najväčšou stranou v novom tuniskom parlamente. Strana Srdce Tuniska mediálneho magnáta Karawího skončila na druhom mieste s 38 mandátmi. V parlamente je ešte šesť ďalších strán.