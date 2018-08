Benčičová i Garciová postúpili do štvrťfinále turnaja WTA v New Haven

Na snímke švajčiarska tenistka Belinda Benčičová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



dvojhra - 1. kolo:



Anett Kontaveitová (Est.) - Pauline Parmentierová (7-Fr.) 3:6, 6:2, 6:2







osemfinále:



Belinda Benčičová (Švajč.) - Camila Giorgiová (Tal.) 6:4, 6:4

Carla Suarezová Navarrová (Šp.) - Johanna Kontová (V.Brit.) bez boja

Caroline Garciová (2-Fr.) - Alexandra Sasnovičová (Biel.) 6:7 (2), 6:2, 6:4

Julia Görgesová (5-Nem.) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:4, 3:6, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Haven 22. augusta (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v New Haven. V osemfinále vyhrala nad Taliankou Camilou Giorgiovou 6:4 a 6:4.