Benfica i CZ Belehrad v prvých dueloch doma remizovali

- Hráč PSV Gaston Pereiro (vľavo) strieľa gól do bránky BATE v prvom zápase play off Ligy majstrov vo futbale Bate Borisov - PSV Eindhoven v Borisove 21. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prvé zápasy play off o postup do skupinovej fázy LM 2018/19:



Benfica Lisabon – PAOK Solún 1:1 (1:0)



Gól: 45.+1 Pizzi (z 11m) - 76. Warda







BATE Borisov – PSV Eindhoven 2:3 (1:1)



Góly: 9. Tuominen, 88. Hleb – 35. Pereiro (z 11m), 61. Lozano, 89. Malen







Crvena Zvezda Belehrad – Red Bull Salzburg 0:0

Bratislava 22. augusta (TASR) - Futbalisti Benficy Lisabon remizovali v utorok v prvom zápase play off o postup do skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/2019 doma s PAOK Solún 1:1. Pizzi zabezpečil Benfice v nadstavení prvého polčasu z pokutového kopu tesný náskok, štvrťhodinu pred koncom vyrovnal Egypťan Amr Warda.Vo veľmi sľubnej pozícii pôjde do odvety PSV Eindhoven po triumfe na ihrisku BATE Borisov 3:2. Rozhodujúci zásah zaznamenal v 89. minúte Donyell Malen. Crvena Zvezda Belehrad, premožiteľ trnavského Spartaka v 3. predkole, doma pred prázdnymi tribúnami remizoval s Red Bullom Salzburg 0:0.Odvety sú na programe na budúci týždeň.