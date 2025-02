Bencicová na turnaji WTA po takmer dvoch rokoch. Tenistka oslavovala s dcérkou na rukách

Prvé návratové turnaje

Aktuálne na Bencicovú čaká skok o 92 priečok až na 65. miesto svetového počítačového poradia.

Turnajový triumf v Abú Zabí

Agresívnejšia úroveň hry

9.2.2025 (SITA.sk) - Dvadsiateho tretieho apríla bude mať dcérka Belindy Bencicovej Bella prvé narodeniny. Jej mama po vydarenom ukončení materstva ani chvíľu neuvažovala, či sa vráti do tenisového kolotoča a urobila dobre. V sobotu sa v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch stala víťazkou turnaja WTA 500, keď zdolala Američanku Ashlyn Kruegerovú 4:6, 6:1, 6:1.Víťazka premenila mečbal po 2 hodinách a 23 minútach a atakovala hneď niekoľko rekordných záznamov. So súčasným renkingom 157 sa stala treťou najnižšie postavenou hráčkou v histórii, ktorá získala turnajový titul na okruhu WTA.Iba Rumunka Alexandra Dulgherová (201. miesto) a Američanka Serena Williamsová (169.) boli ešte nižšie v rebríčku, keď získali turnaje prvenstvá vo Varšave 2009, resp. Stanforde 2011.Dvadsaťsedemročná Švajčiarka so slovenskými rodičmi Bencicová oznámila tehotenstvo v novembri 2023 a v apríli 2024 už spoločne so slovenským partnerom Martinom Hromkovičom zverejnili radostnú novinu na sociálnych sieťach. Trvalo štyri mesiace, kým sa čerstvá mamička opäť postavila na tenisový dvorec a začala trénovať.V novembri potom absolvovala prvé "návratové" turnaje nižšej kategórie ITF/Tennis Europe a v decembri sa vo francúzskom Angers odhodlala na podujatie kategórie WTA 125, kde sa prebojovala do finále.Po novom roku už bola bývalá štvorka renkingu WTA plnohodnotne naspäť v kolotoči turnajov najvyššej kategórie, v austrálskom Adelaide aj v Melbourne na Australian Open dokráčala do osemfinále. A teraz prišiel turnajový triumf v Abú Zabí. Predtým naposledy sa tenisová mama tešila z titulu v máji 2023 vo francúzskom Štrasburgu."Prežívam veľké emócie a krásne pocity, lebo to bolo náročné finále. V druhom a treťom sete som musela posunúť svoju hru na turbo úroveň. Výnimočné pre mňa bolo, keď som sa v treťom sete pozrela do hľadiska a bola tam moja dcérka," uviedla olympijská šampiónka z Tokia 2021 Belinda Bencicová podľa webu WTA Tour.Rodáčka zo švajčiarskeho Flawilu, ktorá často trénuje na Slovensku, získala deviaty singlový titul na okruhu WTA a prvý od roku 2023, ked triumfovala práve v Abú Zabí. Znamená to, že v jednom z najviac navštevovaných miest arabského sveta má bezchybnú zápasovú bilanciu 9:0.Počas slávnostného ceremoniálu po triumfe v Abu Dhabi International Tennis Complex mala na rukách dcérku, po svojom boku partnera a zároveň kondičného trénera Martina Hromkoviča a tiež trénera Iaina Hughesa. A žiarila šťastím."V prvom sete mi všetko nevychádzalo podľa predstáv, ale cítila som ešte rezervu na zlepšenie. Posunula som svoju hru na agresívnejšiu úroveň, do každého úderu som dala zo seba to najlepšie. Najkrajšie na tomto víťazstve nebola úroveň môjho tenisu, ale to, že som zvíťazila pred očami svojej rodiny," doplnila Bencicová podľa webu denníka Blick.Keď usmievavej Švajčiarke so slovenským zázemím predsunuli médiá možnosť stať sa po Kim Clijstersovej prvou mamičkou, ktorá získa aj grandslamový titul (Belgičanka to zvládla na US Open 2009), Bencicová vravela, že by nebola proti. Na druhej strane však uvážene dodala: "Je fajn, že som sa už dostala na túto úroveň, ale čaká ma ešte veľa práce."