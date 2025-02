Madridské derby bolo plné emócií, ale víťaza nemalo. Mbappé však zachránil bod pre Real

Praktická hra na jednu bránku

Rozhovory medzi videorozhodcami

9.2.2025 (SITA.sk) - Úradujúci španielsky futbalový šampión Real Madrid zostal po sobotňajšom mestskom derby proti Atléticu na líderskej pozícii La Ligy 2024/2025, no po stretnutí v tábore „bieleho baletu“ cítili, že remíza 1:1 je skôr strata.„Los Blancos“ prehrávali po prvom polčase 0:1, keď Argentínčan Julián Álvarez „panenkovsky“ premenil pokutový kop nariadený po tom, ako stopér Aurélien Tchouaméni nemotorne prišliapol kopačku Samuela Lina. Incident vyvolal frustráciu v domácich radoch aj v hľadisku, keďže sporná situácia nastala až po tom, ako lopta preletela okolo spomenutého dua a Tchouaméni v podstate neovplyvnil vývoj akcie.„Korupcia na zväze,“ skandovali fanúšikovia Realu, ktorí sa nakoniec dočkali vyrovnania v 50. minúte, keď skóroval Francúz Kylian Mbappé . Domáci mohli dokonca vyhrať, po zmene strán sa hralo prakticky na jednu bránku. Hlavička Judea Bellinghama však skončila na brvne a ďalšie šance pochytal slovinský brankár hostí Jan Oblak „Mali sme dobrý prvý polčas, ale neboli sme pred bránkou dostatočne uvoľnení, aby sme strelili viac gólov. Nakoniec je tu remíza, aj keď oba tímy asi chceli viac,“ povedal tréner Atlética Diego Simeone . Tréner Realu Carlo Ancelotti po stretnutí odmietol hovoriť o rozhodcoch, ale pri postrannej čiare vyzeral veľmi podráždene, keď Cesar Soto Grado ukázal na „biely bod“.Po minulotýždňovej prehre na trávniku Espanyolu (0:1) to bol druhý zápas po sebe s kontroverznými a nepriaznivými verdiktmi pre Real, ktorý v priebehu týždňa ostro vystúpil proti spôsobu rozhodovania v Španielsku a vyzval na reformy. Chcel napríklad povoliť zverejnenie rozhovorov medzi videorozhodcami v spomenutom duelu s Espanyolom, ale na najvyšších miestach to zamietli.„Mužstvo je sklamané, pretože sme si zaslúžili viac. Ale sme šťastní, že sme naďalej lídri. V druhom polčase sme mali totálnu kontrolu a kopec šancí na strelenie gólu,“ skonštatoval Ancelotti, ktorého zverencov čaká už v utorok úvodný duel šestnásťfinále Ligy majstrov na ihrisku anglického Manchestru City V španielskej La Lige má Real Madrid na čele tabuľky náskok bodu pred Atléticom Madrid. Tretí FC Barcelona sa môže bodovo dotiahnuť na druhú priečku, ak v nedeľu vyhrá v Seville.