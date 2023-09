Bénes je streleckým lídrom II. bundesligy, pri triumfe nad Rostockom ho potešilo aj čisté konto

Prvé miesto v tabuľke

Hra pod kontrolou

4.9.2023 (SITA.sk) - Napriek tomu, že jeho miesto na ihrisku je skôr v strede poľa, figuruje slovenský reprezentant László Bénes po piatich kolách nemeckej II. bundesligy 2023/2024 na líderskej pozícii v poradí strelcov.V doterajšom priebehu súťaže ich nasúkal už päť a výraznou mierou sa pričinil o tom, že jeho zamestnávateľovi, tímu Hamburgeru SV , patrí 1. miesto v tabuľke.Dvadsaťpäťročný rodák z Dunajskej Stredy bol úspešný aj v nedeľňajšom zápase 5. kola proti Hanse Rostock, keď v 48. minúte spečatil triumf domácich 2:0. Po prihrávke Holanďana so slovenským pôvodom Ludovita Reisa si tesne za hranicou šestnástky pripravil loptu na silnejšiu ľavačku a krásnou strelou k ľavej žrdi prekonal gólmana hostí. Predtým v 41. minúte Bénes trafil žrď z priameho kopu.„Dnes sme mali hru od prvej minúty plne pod kontrolou. Boli sme kompaktní v defenzíve a nedovolili sme súperovi takmer nič. V druhom polčase potom 'Ferro' (brankár HSV Daniel Heuer Fernandes, pozn.) vynikajúco chytal všetky lopty. Možno sme v prvom polčase mohli streliť gól na 1:0 už skôr, ale som obzvlášť hrdý na tím a na to, že sme si udržali čisté konto,“ vyhlásil na klubovom webe Bénes, ktorý v zápase hral do 76. minúty.Bénes sa strelecky presadil vo všetkých piatich tohtosezónnych súťažných vystúpeniach, v ktorých nastúpil. Pred týždňom nehral v ligovom zápase v Hannoveri. Okrem piatich duelov v II. bundeslige má na konte aj presný zásah v dueli Nemeckého pohára na trávniku Essenu, v ktorom Hamburg zvíťazil 4:3.