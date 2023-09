Montreal Canadiens už o Tatara nebude mať záujem, myslí si hokejový expert

Je príliš starý

Tri sezóny v Montreale

4.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar je stále bez angažmánu na sezónu 2023/2024, no podľa experta Marca Dumonta z portálu Montreal Hockey Now nebude mať o 32-ročného krídelníka záujem jeho niekdajší zamestnávateľ Montreal Canadiens Hokejista roka na Slovensku za rok 2022 vraj nezapadá do koncepcie kanadského klubu, ktorý chce stavať na mladých hráčoch.„Je mätúce, že je stále dostupný. Je overený útočník, ktorý veľmi dobre bráni a jeho ofenzívny prínos je nedocenený. Zo štatistického hľadiska mal okrem pôsobenia v Las Vegas fantastické sezóny. V tej minulej bol v drese New Jersey Devils excelentný. Do Montrealu sa však nehodí, lebo má 32 rokov a nezapadá do plánov klubu. Okrem toho zrejme hľadá tím, ktorý má šancu uspieť v play-off," myslí si Dumont.Tomáš Tatar pôsobil v Montreale tri sezóny v rokoch 2018 až 2021. V ročníku 2019/2020 si vytvoril v drese Habs kariérne maximá s 39 asistenciami a 61 bodmi v 68 dueloch základnej časti. Celkovo odohral za tím 198 zápasov v základnej časti so ziskom 149 bodov (57+92), v 15 súbojoch play-off si pripísal dva góly a asistenciu.Pred dvomi rokmi prispel k postupu Canadiens do finále Stanleyho pohára, no v sérii o trofej proti tímu Tampa Bay Lightning si nezahral.