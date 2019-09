Bénesov Mönchengladbach zdolal Düsseldorf 2:1 v 5. kole nemeckej ligy

Mönchengladbach, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bundesliga - 5. kolo:



Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf 2:1 (0:1)



Góly: 74. a 89. Thuram - 6. Kasim



/L. Bénes za domácich celý zápas/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 22. septembra (TASR) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach zvíťazili v nedeľňajšom zápase 5. kola nemeckej Bundesligy na domácom trávniku nad Fortunou Düsseldorf 2:1, keď v druhom polčase otočili z 0:1 vďaka dvom gólom striedajúceho francúzskeho útočníka Marcusa Thurama. V domácom drese odohral celý zápas slovenský reprezentant László Bénes.Hostia išli do vedenia už v 6. minúte gólom Kasimiho a tento stav vydržal až do 74. minúty. Vtedy prišla presná prihrávka do šestnástky a Thuram vyrovnal na 1:1. Ten istý hráč zariadil v 89. minúte triumf domácich, keď sa presadil dorážkou z blízka. V skrumáži pred bránkou hostí, ktorá gólu predchádzala, hráči Borussie najprv trafili brvno, následne sa vyznamenal brankár, ale Thuram nakoniec dotlačil loptu do siete. Gól potvrdil aj VAR.Pre Mönchengladbach to bolo tretie víťazstvo v ročníku, z piatich duelov nazbieral desať bodov, Düsseldorf má na konte štyri.