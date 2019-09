Manchester United prehral s West Hamom, Palace remizoval s Wolvesom

ManUtd ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Premier League - 6. kolo:



West Ham United – Manchester United 2:0 (1:0)

Góly: 44. Jarmolenko, 84. Cresswell



Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers 1:1 (0:0)

Góly: 46. Dendoncker (vlastný) - 90.+5 Jota, ČK: 73. Saiss (Wolves)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United prehrali v nedeľňajšom zápase 6. kola Premier League na ihrisku West Hamu United 0:2 a stratili ďalšie dôležité body."Červení diabli" nepôsobili v Londýne vôbec diabolsky, naopak, počas celého duelu boli nebezpečnejší domáci futbalisti. Aj oni si však vypracovali prvú vážnejšiu šancu až po polhodine. Noble sa oprel do lopty na hranici šestnástky, strela z voleja mu príliš nesadla, no pred De Geom ju tečoval ešte jeden z obrancov a brankár United mal čo robiť. V 44. minúte sa už "kladivári" tešili z vedenia. Noble prihral z pravej strany Andersonovi, ten vysunul padáčikom Jarmolenka, ktorý trafil presnou strelou ľavý dolný roh bránky. Manchester mohol vyrovnať krátko po zmene strán, keď Pereira poslal dobrý center na Matu, no ten v sklze netrafil odkrytú bránku. V 62. minúte mohol zvýšiť Anderson, ale predviedol sa De Gea, na druhej strane zachránil Fabianski pri tutovke Maguirea. West Ham si poistil tretí triumf v sezóne v 84. minúte, keď z priameho kopu trafil do pravého horného rohu Cresswell.Manchester tak po vysokom triumfe nad Chelsea 4:0 v prvom kole pokračuje v rozpačitých výkonoch. Zverenci Ole Gunnara Solskjaera v ďalších piatich kolách dvakrát prehrali, dvakrát remizovali a zdolali len Leicester 1:0.V ďalšom zápase si domáci Crystal Palace neustrážil tri body proti oslabenému Wolverhamptonu Wanderers a nakoniec získal len jeden za remízu 1:1. O gól domácich sa postaral v 46. minúte hosťujúci Dendoncker, ktorý si zrazil Wardovu strelu do vlastnej site. Wolves, ktorí sú súperom Slovana Bratislava v K-skupine Európskej ligy UEFA sa v ďalších minútach pokúšali o vyrovnanie a ich snahy nezastavila ani 73. minúta, keď dostal Saiss zbytočnú druhú žltú kartu a musel predčasne pod sprchy. Sedem sekúnd pred koncom poslednej piatej minúty nadstaveného času totiž vyrovnal Jota.