Benfica Lisabon - Fenerbahce Istanbul 1:0 v 1. zápase 3. predkola LM

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



1. zápasy 3. predkola LM 2018/2019:



FC Astana - Dinamo Záhreb 0:2 (0:1)



Góly: 39. Budimir, 84. Olmo







FK Karabach - BATE Borisov 0:1 (0:1)



Gól: 36. Dragun







Malmö FF - FC MOL Vidi 1:1 (0:0)



Góly: 62. Christiansen - 71. Nego



/brankár Tomáš Tujvel (Vidi) bol na lavičke náhradníkov/







Slavia Praha - Dynamo Kyjev 1:1 (0:0)



Góly: 90.+5 Hušbauer (z 11 m) - 82. Verbič



/Miroslav Stoch odohral celé stretnutie, brankár Martin Vantruba ani Jakub Hromada (všetci Slavia) nefigurovali v zápise o stretnutí/







Standard Liege - Ajax Amsterdam 2:2 (0:2)



Góly: 67. Carcela-Gonzalez, 90.+4 Emond (z 11 m) - 19. Huntelaar, 34. Tadič







Benfica Lisabon - Fenerbahce Istanbul 1:0 (0:0)



Gól: 69. Cervi



/Martin Škrtel (Fenerbhace) odohral celé stretnutie/



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Futbalisti Slavie Praha remizovali v utorňajšom úvodnom stretnutí 3. predkola Ligy majstrov doma s Dynamom Kyjev 1:1. Hostí z Ukrajiny poslal do vedenia v 82. minúte Benjamin Verbič, za českého vicemajstra vyrovnal v nadstavenom čase z jedenástky Josef Hušbauer. Slovenský krídelník Miroslav Stoch odohral za domácich celý duel.Úradujúci chorvátsky šampión Dinamo Záhreb zvíťazil na ihrisku kazašského FC Astana 2:0. O triumfe hostí rozhodli góly chorvátskeho útočníka Maria Budimira a španielskeho stredopoliara Daniho Olmoa. Odveta je na programe o týždeň na záhrebskom Maksimire, postupujúci v play off o skupinovú fázu narazí na švajčiarsky Young Boys Bern.Belgický Standard Liege vyrovnal na vlastnom trávniku proti Ajaxu Amsterdam z 0:2 na konečných 2:2. Víťaz tohto dvojzápasu sa v play off stretne s postupujúcim z dua Slavia - Dynamo.Fenerbahce Istanbul v zostave so slovenským stopérom Martinom Škrtelom prehralo na pôde Benficy Lisabon 0:1.