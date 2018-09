Benoit Paire sa premiérovo dostal do francúzskeho tenisového tímu

Na snímke francúzsky tenista Benoit Paire Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 4. septembra (TASR) - Francúzsky tenista Benoit Paire dostal prvýkrát pozvánku do daviscupového tímu Francúzska. Dvere do reprezentačného výberu kapitána Yannicka Noaha na semifinálové stretnutie proti Španielsku (14.-16. septembra v Lille) mu otvorili zranenia Jo-Wilfrieda Tsongu a Gaela Monfilsa. V druhom semifinále nastúpi Chorvátsko proti USA.citovala Noaha agentúra AP. Lucas Pouille a Richard Gasquet skončili vo Flushing Meadows v 3. kole, Paireho vyradil v 2. kole Roger Federer.Dvadsaťdeväťročný Paire mal napäté vzťahy s Francúzskou tenisovou federáciou (FFT), ktorá ho v roku 2016 poslala domov z OH v Riu pre porušenie tímových pravidiel.