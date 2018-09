 Video: Sagan sa stretol s motorkárom, ktorý ho zrazil na Vuelte 2015 a dal mu darček

SALAMANCA 4. septembra - Športový život prináša rôzne nečakané situácie a jedna z nich sa odohrala v pondelok počas voľného dňa na pretekoch Vuelta a Espaňa v španielskej Salamance.

Daroval mu podpísaný dres

Slovenský cyklista Peter Sagan sa stretol s vodičom motorky Jesúsom Estebanom, ktorý ho pred troma rokmi na týchto záverečných pretekoch Grand Tour zrazil a výsledkom bolo pomliaždené ľavé predlaktie aj popáleniny prvého a druhého stupňa na ľavej strane tela od bedrovej časti až k predkoleniu.Sagan vtedy v drese tímu Tinkoff-Saxo z pretekov nútene odstúpil pred 9. etapou a v televíznych záberoch bolo vidieť ako soptí na motorkára. Teraz sa obaja stretli a uzavreli formálne prímerie, dokonca si vymenili darčeky.Sagan venoval Estebanovi podpísaný dres a Španiel potešil Slováka prasknutým predným sklom z motorky, ktorou ho nešetrne zachytil pred troma rokmi v situácii, keď sa pripravoval na záverečný šprint približne 8 km pred cieľom etapy.

Zrejme by i tak odstúpil

"Vďaka tomu, že som musel odstúpiť z Vuelty, som sa stal neskôr v Richmonde majstrom sveta. Za to sa ti chcem poďakovať," povedal Sagan Estebanovi podľa španielskej agentúry EFE."Spomínam si, že táto nehoda ma stála pokračovanie v pretekoch, ale nebolo to také strašné, lebo som tam vtedy vyhral etapu a aj tak by som zrejme neskôr odstúpil. Vtedy sa vlastne začala moja cesta za troma titulmi majstra sveta," dodal Peter Sagan.Momentálne je Sagan už ako šprintérsky líder tímu Bora-Hansgrohe opäť v sedle bicykla na Vuelte a túži po rozšírený dosiaľ štyroch etapových víťazstiev na týchto pretekoch z minulých rokov. V aktuálnej edícii po deviatich etapách má zatiaľ na konte dve druhé a jedno tretie miesto.