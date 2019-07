Beňová bude riešiť vzťahy EP so Súdnym dvorom EÚ a prokuratúrou

Na archívnej snímke Monika Beňová. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Brusel/Štrasburg 18. júla (TASR) - Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) vo štvrtok potvrdila, že v rámci predsedníctva Európskeho parlamentu, kde získala funkciu kvestorky, bude zodpovedať aj za vzťahy so Súdnym dvorom EÚ a s Európskou prokuratúrou (EPPO).Beňová pre TASR uviedla, že ako nová členka predsedníctva Európskeho parlamentu bude v rámci kompetencií zverených kvestorom zodpovedať aj za vzťahy so Súdnym dvorom EÚ a s Európskou prokuratúrou, ktorá by mala začať fungovať už na budúci rok.Pripomenula, že dohoda o rozdelení portfólií sa uskutočnila počas tohto týždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. V priebehu nasledujúceho dva a pol roka bude mať okrem toho vo svojej pôsobnosti aj záležitosti týkajúce sa dopravných a podporných služieb a mobility europoslancov a tiež niektoré bezpečnostné otázky týkajúce sa priestorov Európskeho parlamentu a jeho styčných kancelárií či agendu sťažností v súvislosti s prípadmi možného obťažovania zamestnancov tejto inštitúcie.spresnila Beňová.Okrem členstva v predsedníctve Európskeho parlamentu je Beňová aj šéfkou slovenskej delegácie socialistov a demokratov (S&D) a v zákonodarnom zbore EÚ bude členkou Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) a náhradníčkou vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM).(spravodajca TASR Jaromír Novak)