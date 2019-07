Aplikácia pre overenie pravosti dokladu z eKasy je viac využívaná

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 18. júla (TASR) – Aplikáciu Over doklad, ktorá umožňuje overiť pravosť pokladničného dokladu z eKasy (virtuálnej registračnej pokladnice a online registračnej pokladnice), využíva čoraz viac klientov Finančnej správy (FS) SR. Informovala o tom hovorkyňa daniarov Ivana Skokanová s tým, že za posledný týždeň si ju do mobilného telefónu stiahlo takmer 2000 používateľov, ktorí sa tak automaticky stali kontrolórmi.Pomocou bezplatnej aplikácie finančnej správy si vie zákazník overiť pravosť pokladničných dokladov a nahlasovať falošné bločky. "priblížila Skokanová.Rastie aj počet overených dokladov. Prostredníctvom aplikácie už bolo overených celkovo 50.074 pokladničných dokladov vydaných v systéme eKasa. "vyčíslila hovorkyňa.Finančná správa zdôrazňuje, že pre preverenie nahláseného podnetu potrebuje získať čo najviac informácií. Ak teda aplikácia vyhodnotí bloček ako falošný, zákazník by mal nahlásiť čo najviac informácií, napríklad kedy a v akej prevádzke doklad dostal, v ideálnom prípade aj priložiť fotografiu pokladničného dokladu, ktorú pridá prostredníctvom aplikácie.Finančná správa prijme denne v systéme eKasa viac ako 2,5 milióna pokladničných dokladov. Od spustenia eKasy zároveň zaevidovala v systéme približne 77 miliónov pokladničných dokladov." opísala Skokanová.Aplikácia Over doklad je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Aplikáciu je možné využívať aj priamo prostredníctvom webovej stránky finančnej správy. Finančná správa verí, že aj tento spôsob môže napomôcť k odradeniu tých podnikateľov, ktorí by chceli zákazníkom dávať falošné bločky, prípadne inak podvádzať pri používaní eKasy.