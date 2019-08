Beňová pochybuje o kontaktoch Mariana K. na politikov, progresívcov komunikácia z Threemy neprekvapila

Vyformovali sa zločinecké skupiny

Na Slovensko sa vyvalila vlna špiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2019 (Webnoviny.sk) - Europoslankyňa za stranu Smer-SD Monika Beňová vylučuje priame kontakty Mariana K. na politikov. „Marian K., tak ako ho poznám ja, skôr priame kontakty s politikmi vylučujem. Síce som s ním od roku 2006, keď proti mne kandidoval na post primátora Bratislavy, bola len v sporadickom kontakte, ale matne si ešte pamätám, ako začiatkom roku 2000 podobne v spoločnosti rozprával, ako je v kontakte s ´kádehákmi´ a ´miklošovými ľuďmi´. Veľmi pochybujem, že bol v osobnom kontakte s Bugárom, Ficom, Kaliňákom či s kýmkoľvek z vrcholových politikov, podobne ako pochybujem, že bol v minulosti v kontakte s Ivanom Miklošom či Pavlom Hrušovským," vysvetlila pre agentúru SITA Beňová.Považuje za úplne nepravdepodobné, že by Marian K. mal čo len minimálnu možnosť akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať politické rozhodnutia politických strán a hnutí v minulosti aj teraz. „Teraz je hlavne dôležité, aby vyšetrovacie tímy mali vytvorené všetky podmienky na svoju prácu a aby na nich nebol vyvíjaný tlak, mediálny ani politický," dodala europoslankyňa.Doteraz zverejnená komunikácia podľa europoslanca za KDH Ivana Štefanca naopak svedčí o hĺbke marazmu, do ktorého sa Slovensko dostalo po viac ako desaťročí vlády Smeru a jeho spojencov.„Beztrestne sa tu vyformovali zločinecké skupiny, ktoré ovplyvňovali policajtov, prokurátorov, sudcov a dokonca aj vládnych politikov. Držím palce odvážnym vyšetrovateľom a prokurátorom, ktorí potrebujú mať rozviazané ruky. Ak príde po najbližších voľbách k zmene, budú mať všetky prostriedky, aby mohli bez strachu pracovať," priblížil pre agentúru SITA Štefanec.Europoslancov, ktorí reprezentujú koalíciu Progresívne Slovensko/Spolu Michala Šimečku, Vladimíra Bilčíka a Martina Hojsíka zverejnená komunikácia neprekvapila. Podľa nich sa potvrdilo, že súčasná generácia politikov zlyhala.„Už len existencia podozrení prepojenia medzi čelnými predstaviteľmi štátu a Marianom K. je neakceptovateľná. Strata súdnosti a morálnych zábran odchádzajúcej generácie politikov ohrozuje bezpečnosť, slobodu a budúcnosť Slovenska. Počas posledných tridsiatich rokov bol Marian K. vždy na strane zla - vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a kauzou Gamatex a obsadením TV Markíza útočil na slobodu slova, biznisom v kauze Pezinská skládka vážne ohrozoval zdravie ľudí a životné prostredie. Prepojenie a kontakty s Marianom K. musia byť pre každého politika okamžite diskvalifikujúce," povedal pre agentúru SITA Hojsík.Mobilný telefón Mariana K. podľa Petra Polláka (OĽaNO) potvrdil, že Fico, Danko a Bugár mali k nemu veľmi blízko, a to aj napriek tomu, že všetci traja dobre vedeli, že Marian K. svojimi mafiánskymi aktivitami Slovensku škodí.„S veľkou pravdepodobnosťou, aj napriek tomu, že všetci traja v tejto krajine vládnu, mali pred ním rešpekt a možno aj strach z toho, aké informácie na nich Marian K. má. Je neospravedlniteľné, že ľudia, ktorí majú pomáhať obyčajným ľuďom, možno pomáhajú gaunerom, mafiánom či objednávateľom vrážd," dodal europoslanec pre agentúru SITA.Eugen Jurzyca (SaS) tvrdí, že prepisy rozhovorov naznačujú systematické prepojenie vysoko postavených politikov a iných predstaviteľov štátnej správy s ľuďmi, ktorí Slovensko nemajú právo riadiť. „Naznačujú, že cieľom tohto prepojenia nie je spolupracovať v prospech našej krajiny, ale na jej úkor. Samozrejme, právnu váhu zverejnených prepisov budú musieť posúdiť vyšetrovatelia a súdy," uviedol pre agentúru SITA.Podľa Lucie Ďuriš Nicholsonovej sa na Slovensko z Threemy Mariana K. vyvalila vlna špiny. „Je to kus lepkavého hnusu, ktorý sa prilepil na celú krajinu. Zrazu vieme o Dankovi, že jeho hlavným hriechom nie je Lesostav, ani zduplikovaná rigorózna práca. Bugár na Maldivách nejazdil na wakeboarde, počúval rady Brucha, ako byť spoľahlivou pamperskou, aby udržali mo(C)č. O Ficovi sme tušili, teraz vieme. Kedysi nosil Pradu, teraz už len alobal. Tým nechcem povedať, že nie je nebezpečný," napísala europoslankyňa na Facebooku.Agentúra SITA požiadala o stanovisko k zverejnenej komunikácii Mariana K. s Alenou Zs. všetkých slovenských europoslancov.