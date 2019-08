ITAPA vyhlasuje súťaž Ocenenie ITAPA 2019

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2019 (Webnoviny.sk) -Realizované projekty môžu ich autori prihlásiť do súťaže Hlavným cieľom súťaže Ocenenie ITAPA je oceniť a vyzdvihnúť prínos inovatívnych projektov v oblasti digitalizácie spoločnosti, ktorá dnes zasahuje skutočne do všetkých oblastí nášho života. Každý, kto za posledný rok pracoval na inovatívnych riešeniach zameraných nielen na občana, ale aj na pokrok v oblasti digitalizácie spoločnosti ako takej, môže svoje projekty prihlásiť vyplnením online formuláru k súťaži.Cena ITAPA je pravidelnou súčasťou Medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa uskutoční v dňoch 12. a 13. novembra v bratislavskom hoteli Crowne Plaza a bude opäť prezentáciou noviniek a aktuálnych trendov v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti. Ocenenie ITAPA je vyhlasované v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.Všetky potrebné informácie o Ocenení ITAPA, ako aj o Medzinárodnom kongrese ITAPA 2019 nájdete na www.itapa.sk. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Ocenenie ITAPA sa uskutoční 12. novembra počas Galavečera ITAPA 2019 v hoteli Sheraton Bratislava.