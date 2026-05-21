21. mája 2026

Beňová považuje výsledok hlasovania Európskeho parlamentu za irelevantný, opozícia vraj poškodzuje meno Slovenska


Tagy: Európska únia Finančné prostriedky Právny štát a základné práva

Europoslankyňa varovala, že vnútropolitické spory by sa nemali prenášať na pôdu európskych inštitúcií V Európskom ...



21.5.2026 (SITA.sk) - Europoslankyňa varovala, že vnútropolitické spory by sa nemali prenášať na pôdu európskych inštitúcií


V Európskom parlamente pokračuje séria útokov, ktorých cieľom je poškodzovanie obrazu Slovenska. Kritiku voči týmto aktivitám vyslovila europoslankyňa Monika Beňová, podľa ktorej ide o „nezmyselné útoky namierené proti vlastnej krajine“ zinscenované zo strany progresívnych kolegov.

Zásady právneho štátu


Europoslankyňa za stranu Smer-SD tak reagovala na stredajšie hlasovanie Európskeho parlamentu, ktorý schválil uznesenie o právnom štáte, základných právach a zneužívaní fondov EÚ na Slovensku. Dokument podporilo 347 europoslancov, proti bolo 165 a 25 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.

„Nevadí, že je to absolútne obohratá a falošná pesnička, hlavne že na jej základe bude môcť naša opozícia simulovať prácu a robiť ďalší nezmyselný humbuk,“ povedala Beňová. Zároveň zdôraznila, že Európsky parlament nemá reálne kompetencie posudzovať dodržiavanie zásad právneho štátu ani pozastaviť využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ voči Slovensku.

Vnútropolitické spory


„Výsledok hlasovania tak bude opäť fakticky irelevantný,“  upozornila europoslankyňa. Ako dodala, je negatívne, že politický aktivizmus niektorých progresívnych politikov sa sústreďuje najmä na poškodzovanie dobrého mena Slovenska. „Radi ukazujú prstom na iných, no pritom sa napríklad nevedia hodnoverne postaviť k problémom s využívaním dotácií vo vlastných radoch,“ pripomenula Beňová.

Europoslankyňa tiež varovala, že vnútropolitické spory členských štátov by sa nemali prenášať na pôdu európskych inštitúcií. „V minulosti sme na to listom upozornili aj predsedníčku Európskeho parlamentu. Ak sa vyskytli, prípadne sa objavia akékoľvek nejasnosti, súčasná slovenská vláda ich v spolupráci a v aktívnej komunikácii s Komisiou dôsledne rieši,“ dodala Monika Beňová.


Zdroj: SITA.sk - Beňová považuje výsledok hlasovania Európskeho parlamentu za irelevantný, opozícia vraj poškodzuje meno Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

