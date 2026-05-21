Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Bývalý rakúsky spravodajca dostal viac ako štyri roky väzenia za špionáž pre Rusko
Bývalého rakúskeho spravodajského dôstojníka Egista Otta odsúdili v stredu na štyri roky a jeden mesiac väzenia za špionáž v prospech Ruska. Ide o najvýznamnejší špionážny prípad v Rakúsku za ostatné desaťročia. Súd ho uznal vinným zo špionáže proti Rakúsku, zneužitia právomocí a korupcie.
Šesťdesiattriročný Ott čelil trestu až do výšky piatich rokov väzenia. Voči rozsudku sa odvolal, preto zatiaľ nie je právoplatný. Ďalší rakúsky spravodajský agent, ktorý mu podľa súdu pomáhal pri niektorých operáciách, dostal podmienečný trest odňatia slobody na 15 mesiacov.
Obvinenia odmietol
Proces sa vo Viedni začal 22. januára. Prokuratúra tvrdila, že Ott v rokoch 2015 až 2022 vykonával aktivity bez oficiálneho poverenia. Súčasťou dôkazov boli aj informácie poskytnuté Rakúsku západnou krajinou, ktorá Otta odhalila počas vlastného vyšetrovania. Na súde vypovedal aj britský svedok.
Podľa obžaloby Ott žiadal Taliansko a Britániu o spravodajskú pomoc v záujme Ruska, nie Rakúska. Vyšetrovatelia tvrdia, že konal na pokyn Jana Marsalka, bývalého šéfa spoločnosti Wirecard, ktorý je hľadaný pre podvody, údajne sa ukrýva v Rusku a je podozrivý zo spolupráce s ruskými tajnými službami.
Ott obvinenia odmietal. „Nikdy som nepredal ani nijakým spôsobom neposkytol informácie ruským spravodajským službám,“ povedal pre AFP. Tvrdil tiež, že vždy konal v súlade so zákonom a na pokyn svojich nadriadených.
Šifrovaný notebook
Prokuratúra uviedla, že Ott údajne odovzdal viacero telefónov vysokopostavených predstaviteľov rakúskeho ministerstva vnútra, čím mal Kremeľ získať prístup k tisícom kontaktov. Vyšetrovatelia ho tiež podozrievajú, že poskytol šifrovaný notebook určený na bezpečnú elektronickú komunikáciu, ktorý sa podľa obžaloby dostal k ruskej tajnej službe FSB a následne do Iránu.
Rakúsko býva často označované za centrum ruských špiónov v Európe. V krajine pôsobí približne 220 pracovníkov ruskej ambasády, čo patrí medzi najväčšie ruské diplomatické zastúpenia v Európe. Súčasná rakúska vláda prisľúbila tvrdší postup proti špionáži vrátane kriminalizácie náboru agentov pre zahraničné spravodajské služby.
