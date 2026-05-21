Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. mája 2026

Bývalý rakúsky spravodajca dostal viac ako štyri roky väzenia za špionáž pre Rusko


Tagy: Ruská špionáž Súdny proces Viedeň

Šesťdesiattriročný Egisto Ott čelil trestu až do výšky piatich rokov väzenia. Bývalého rakúskeho spravodajského dôstojníka Egista Otta odsúdili v stredu na štyri roky a jeden mesiac väzenia za ...



Zdieľať
gettyimages 2274045544 676x451 21.5.2026 (SITA.sk) - Šesťdesiattriročný Egisto Ott čelil trestu až do výšky piatich rokov väzenia.


Bývalého rakúskeho spravodajského dôstojníka Egista Otta odsúdili v stredu na štyri roky a jeden mesiac väzenia za špionáž v prospech Ruska. Ide o najvýznamnejší špionážny prípad v Rakúsku za ostatné desaťročia. Súd ho uznal vinným zo špionáže proti Rakúsku, zneužitia právomocí a korupcie.

Šesťdesiattriročný Ott čelil trestu až do výšky piatich rokov väzenia. Voči rozsudku sa odvolal, preto zatiaľ nie je právoplatný. Ďalší rakúsky spravodajský agent, ktorý mu podľa súdu pomáhal pri niektorých operáciách, dostal podmienečný trest odňatia slobody na 15 mesiacov.

Obvinenia odmietol


Proces sa vo Viedni začal 22. januára. Prokuratúra tvrdila, že Ott v rokoch 2015 až 2022 vykonával aktivity bez oficiálneho poverenia. Súčasťou dôkazov boli aj informácie poskytnuté Rakúsku západnou krajinou, ktorá Otta odhalila počas vlastného vyšetrovania. Na súde vypovedal aj britský svedok.

Podľa obžaloby Ott žiadal Taliansko a Britániu o spravodajskú pomoc v záujme Ruska, nie Rakúska. Vyšetrovatelia tvrdia, že konal na pokyn Jana Marsalka, bývalého šéfa spoločnosti Wirecard, ktorý je hľadaný pre podvody, údajne sa ukrýva v Rusku a je podozrivý zo spolupráce s ruskými tajnými službami.

Ott obvinenia odmietal. „Nikdy som nepredal ani nijakým spôsobom neposkytol informácie ruským spravodajským službám,“ povedal pre AFP. Tvrdil tiež, že vždy konal v súlade so zákonom a na pokyn svojich nadriadených.

Šifrovaný notebook


Prokuratúra uviedla, že Ott údajne odovzdal viacero telefónov vysokopostavených predstaviteľov rakúskeho ministerstva vnútra, čím mal Kremeľ získať prístup k tisícom kontaktov. Vyšetrovatelia ho tiež podozrievajú, že poskytol šifrovaný notebook určený na bezpečnú elektronickú komunikáciu, ktorý sa podľa obžaloby dostal k ruskej tajnej službe FSB a následne do Iránu.

Rakúsko býva často označované za centrum ruských špiónov v Európe. V krajine pôsobí približne 220 pracovníkov ruskej ambasády, čo patrí medzi najväčšie ruské diplomatické zastúpenia v Európe. Súčasná rakúska vláda prisľúbila tvrdší postup proti špionáži vrátane kriminalizácie náboru agentov pre zahraničné spravodajské služby.


Zdroj: SITA.sk - Bývalý rakúsky spravodajca dostal viac ako štyri roky väzenia za špionáž pre Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská špionáž Súdny proces Viedeň
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tragédia v Dúbravke, po večernom útoku nožom prišiel o život muž
<< predchádzajúci článok
Beňová považuje výsledok hlasovania Európskeho parlamentu za irelevantný, opozícia vraj poškodzuje meno Slovenska

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 