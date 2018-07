Beňová: Slovenské médiá by mohli viac prezentovať prácu europoslancov

Na archívnej snímke Monika Beňová. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Štrasburg/Bratislava 30. júla (TASR) – Aby sa na Slovensku zvýšila volebná účasť v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP), bolo by potrebné, aby slovenskí europoslanci dostali priestor v Národnej rade SR (NR SR) a taktiež väčší priestor v médiách. Ich výsledok bude závisieť aj od spôsobu, akým sa národné politické strany ujmú témy volieb do EP. Pre TASR to uviedla počas júlovej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD), ktorá je členkou Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov.konštatovala Beňová.Taktiež si myslí, že problémom sú médiá, ktoré by podľa nej mohli viac prezentovať prácu europoslancov a mohli by sa viac venovať európskym témam aj v kontexte názorov poslancov zo Slovenska.spresnila.Mrzí ju, že volebná účasť na Slovensku bola v roku 2014 najnižšia.uviedla.Zdôraznila, že v súčasnosti existuje predstava, že slovenský europoslanec je tam preto, aby hájil záujmy len Slovenska a prezentoval slovenské témy.dodala Beňová.Nedávne výsledky prieskumu EÚ Eurobarometer poukázali na to, že o voľby do EP, ktoré sa uskutočnia v máji 2019, má záujem 30 percent opýtaných Slovákov. Naopak, až 68 percent opýtaných o tieto voľby záujem nemá. Najviac respondentov (54 percent) je presvedčených, že ich hlas nič nezmení, 48 percent nezaujíma politika ani voľby vo všeobecnosti a takmer polovica opýtaných (47 percent) vyslovila názor, že nedôveruje politickému systému. Účasť slovenských voličov bola v EÚ najnižšia (13,05 percenta).