V Zimbabwe sa konajú prvé voľby od zosadenia Mugabeho

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Harare 30. júla (TASR) - V Zimbabwe sa v pondelok konajú prezidentské voľby, ktoré sú vôbec prvým hlasovaním od vlaňajšieho zosadenia dlhoročného autoritatívneho prezidenta Roberta Mugabeho. Ten v nedeľu vyhlásil, že nebude voliť svojho nástupcu vo funkcii Emmersona Mnangagwu a naznačil, že by mohol podporiť jeho hlavného súpera Nelsona Chamisu.O post hlavy štátu sa celkovo uchádza 23 kandidátov, reálnu šancu uspieť však majú len Mnangagwa a Chamisa, ktorí zrejme spolu zvedú tesný súboj. V minulotýždňovom prieskume viedol súčasný prezident, známy pod prezývkoulen o tri percentuálne body, informovala agentúra DPA.K volebným urnám môže pristúpiť približne päť miliónov oprávnených voličov. Zároveň s prezidentskými sa konajú aj voľby parlamentné. Pôjde vôbec o prvé voľby bez Mugabeho účasti od vyhlásenia nezávislosti Zimbabwe v roku 1980.Tesne pred voľbami zosadený exprezident šokoval obyvateľov Zimbabwe, keď vyhlásil, že nebude voliť Mnangagwu, svojho bývalého blízkeho spolupracovníka a kandidáta vládnej strany ZANU-PF. Naznačil pritom možnosť hlasovania pre opozičného kandidáta Chamisu.Prezident Mnangagwa (75) následne obvinil svojho hlavného rivala, 40-ročného právnika a pastora Nelsona Chamisu, že uzavrel tajnú dohodu s Mugabem.Chamisa sa zase obáva manipulácie hlasovania a hrozí, že neakceptuje svoju prípadnú volebnú porážku.Mnangagwa sa počas predvolebnej kampane snažil presvedčiť voličov, že je skutočným prívržencom reforiem. Zaviazal sa, že pondelkové voľby budú spravodlivé a pozval na ne aj zahraničných pozorovateľov.Mugabeho vlaňajšie zosadenie vyvolalo v Zimbabwe veľké očakávania. Obyvatelia Zimbabwe podľa agentúry AP dúfajú, že spravodlivé voľby by mohli pomôcť zrušeniu týchto ekonomických reštrikcií a priniesť do krajiny investície nevyhnutné pre ozdravenie ekonomiky.